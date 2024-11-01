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Histórico de la búsqueda en Google Search del nombre "Cole Allen" en Israel durante las últimas 24 horas
Busquedas en Google del nombre "Cole Allen" durante el último día en Israel.
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#2
JanSmite
Búsquedas de los últimos 7 días: NADA hasta la
víspera
del atentado. Rarro, rarro, rarro…
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#5
FueraSionistasdeMeneame
La verdad es que salgan búsquedas el día 25 es raro de cojones y exclusivamente en Israel, en EEUU no hay busquedas hasta el momento del atentado.
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#6
JanSmite
#5
La impresión que me da es que es un montaje gestado por Israel, con o sin el conocimiento de Trump, para devolver algo de popularidad al "Agente Naranja", se ha comunicado a mandos que no sabían quién era el tipo y lo han buscado, sin pensar que dejaban un rastro. Pero, eh, flipada mía de conspiranoico…
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#7
dilsexico
#5
No es la primera vez que escucho algo así; con el asesino de Kirk también pasó lo mismo.
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#3
guuilesmiz
*
No entiendo, por qué? Media colonia genocida buscando su nombre 24h antes, lo sabían todos menos Trumpo y la cia?
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#1
JanSmite
*
El (intento de) atentado, cuyo autor es Cole Allen, se produjo a las 2:35, hora de España. Hay picos de búsquedas en Israel el día anterior. Sólo hay un país más de los que he buscado (unos cuantos) en el que hay algún pico, Reino Unido.
Edit: por cierto, vía
twitter.com/RyanRozbiani/status/2048282395997004171?s=20
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#4
pitercio
*
Y porque no había Internet antes del asesinato de Kennedy...
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16
#8
txirrindulari
*
Esto es cosa del Ministerio del Tiempo que lo lleva un judío
0
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10
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menéame
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Edit: por cierto, vía twitter.com/RyanRozbiani/status/2048282395997004171?s=20