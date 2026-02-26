Un historiador denuncia la falta de "documentos importantes" sobre el papel de Juan Carlos I en el 23-F

Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, advierte que "en la historia los que deciden clasificar los documentos deciden qué documentos clasificar y cuáles destruir". Recuerda que esto ya ocurrió tras la Guerra Civil y durante el franquismo, con versiones creadas por la dictadura que costó mucho a los historiadores superar. Ahora, con el 23F, muchos años después y pese a contar con referencias audiovisuales, no se sabe "nada" de la financiación ni de la trama civil en torno al golpe.