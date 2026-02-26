edición general
Un historiador denuncia la falta de "documentos importantes" sobre el papel de Juan Carlos I en el 23-F

Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, advierte que "en la historia los que deciden clasificar los documentos deciden qué documentos clasificar y cuáles destruir". Recuerda que esto ya ocurrió tras la Guerra Civil y durante el franquismo, con versiones creadas por la dictadura que costó mucho a los historiadores superar. Ahora, con el 23F, muchos años después y pese a contar con referencias audiovisuales, no se sabe "nada" de la financiación ni de la trama civil en torno al golpe.

Cehona #4 Cehona
Los autobuses utilizados por la Guardia Civil bajo el mando del teniente coronel Antonio Tejero para el asalto al Congreso el 23 de febrero de 1981 (23-F) fueron adquiridos por su esposa, Carmen Díez Pereira, aproximadamente dos meses antes del golpe de Estado.

Aquí están los detalles clave sobre esta operación:
La Compra: A primeros de diciembre de 1980, la esposa de Tejero encargó a un abogado la compra de seis autobuses de segunda mano.
Para ocultar su identidad, argumentó que
#1 Joroñas
Es que hay que ser tonto para pensar que hay registradores de la realidad archivando todo lo que ocurre ciertamente y que son respetados por aquellos que llegan al poder ...
Uge1966 #2 Uge1966
Si tuvieran estos que desclasificar lo de los ovnis... 8-D
Spirito #6 Spirito
Será algún despiste o... alguna chiquillada del Campechano. :popcorn:
Andreham #3 Andreham
Para k kieres saber eso jaja salu2
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Is qui filtin pipilis di jin quirlis ñiñiñi
