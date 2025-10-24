'Una historia muy heavy' descubre el metal en España: la docuserie, ya en RTVE Play al completo

¿Listos para subir el volumen? Porque llega la nueva docuserie original de RTVE Play que pone a los gigantes del metal español frente a frente y con cuatro décadas de batallas a sus espaldas. A lo largo de tres capítulos cargados de riffs, adrenalina y memoria social, Barón Rojo y Obús recorren, junto a otras grandes estrellas del rock, la historia del metal en España, desde los talleres de los barrios obreros de los 70 hasta los grandes escenarios de la actualidad.