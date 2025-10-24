edición general
16 meneos
42 clics
'Una historia muy heavy' descubre el metal en España: la docuserie, ya en RTVE Play al completo

'Una historia muy heavy' descubre el metal en España: la docuserie, ya en RTVE Play al completo

¿Listos para subir el volumen? Porque llega la nueva docuserie original de RTVE Play que pone a los gigantes del metal español frente a frente y con cuatro décadas de batallas a sus espaldas. A lo largo de tres capítulos cargados de riffs, adrenalina y memoria social, Barón Rojo y Obús recorren, junto a otras grandes estrellas del rock, la historia del metal en España, desde los talleres de los barrios obreros de los 70 hasta los grandes escenarios de la actualidad.

| etiquetas: una historia muy heavy , heavy metal , documental , rtve play
13 3 0 K 169 ocio
9 comentarios
13 3 0 K 169 ocio
Powertrip #1 Powertrip
Votadme positivo a este comentario si sois de Barón y negativo si sois de Obús
5 K 38
Macadam #2 Macadam
#1 No te voto, que soy de ambos. Y por delante, Leño, Rosendo y Barricada :-D
1 K 37
GeneWilder #7 GeneWilder
#2 Los veo y subo a Ángeles del Infierno.
1 K 29
#3 Otrebla8002
#1 jajajaja... Yo te doy positivo por la ocurrencia. Muy bueno.
Obús y Barón siempre generaron polémica entre los heavys.
0 K 10
tul #4 tul
#3 sera entre los jebis y los mierdacas que escuchan al calvo con greñas xD
1 K 0
Powertrip #8 Powertrip
#4 ¿tú qué escuchas?
0 K 9
autonomator #5 autonomator *
#0 Gracias. La iba a envíar pero como envié el otro día esta otra de los Suaves, me parecía abusar y sabía que por aquí había gentucilla de la buena que no me iba a fallar.
www.meneame.net/m/cultura/suaves-ese-dia-piensa

* no la he visto aún, pero habiendo oldmelenudos fijo que merecerá la pena. Meneo
0 K 18
#6 fremen11
El mejor grupo de la época eran los Ñu, con diferencia (los 5 primeros discos) y los Sangre Azul por ser de mi pueblo
0 K 7
Powertrip #9 Powertrip
#6 joder, es que eran todos muy buenos. Yo todavía me pongo a Panzer de vez en cuando
0 K 9

menéame