edición general
3 meneos
29 clics
Historia de una deuda que paraliza tu barrio

Historia de una deuda que paraliza tu barrio

El vídeo que no quieren que veas y nos censuraron. La historia de cómo hemos llegado hasta aquí y la deuda que va a paralizar cualquier mejora en tu barrio.

| etiquetas: valladolid , censura , soterramiento , integración
2 1 0 K 20 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 20 actualidad
vjp #1 vjp
Pongo un poco de contexto, es un vídeo denuncia sobre como el ayuntamiento actual (PP/Vox) va meter a la cuidad en una deuda absurda solo por cabezonería y una promesa política.

Pero casi igualmente grave es la censura que están aplicando, por ejemplo a base de denuncias han conseguido tumbar la cuenta de YouTube donde estaba etc ñ. Aunque obviamente no infringe ninguna de las normas estos sistemas funcionan por voto popular (nunca mejor dicho) y con ciber voluntarios consiguen tirarlo.

Al estar el Ayto detrás los medios locales pasan un poco de lado por el tema, os pediría el favor de difundirlo, gracias.
1 K 29

menéame