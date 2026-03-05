Hisense afirma que sus Smart TV en España no exigirán ver anuncios para usarse: aseguran que fue una prueba puntual

Hisense ha lanzado un comunicado en el que confirman que no se obligará a los usuarios a visualizar anuncios para utilizar sus dispositivos de forma habitual, aludiendo la situación a un "testeo puntual". La compañía aclara que la presencia de estos anuncios se produjo debido a una prueba realizada en el mercado español dentro de los entornos de la plataforma VIDAA, el sistema operativo que potencia los televisores Hisense vendidos en España.