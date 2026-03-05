edición general
7 meneos
26 clics
Hisense afirma que sus Smart TV en España no exigirán ver anuncios para usarse: aseguran que fue una prueba puntual

Hisense afirma que sus Smart TV en España no exigirán ver anuncios para usarse: aseguran que fue una prueba puntual

Hisense ha lanzado un comunicado en el que confirman que no se obligará a los usuarios a visualizar anuncios para utilizar sus dispositivos de forma habitual, aludiendo la situación a un "testeo puntual". La compañía aclara que la presencia de estos anuncios se produjo debido a una prueba realizada en el mercado español dentro de los entornos de la plataforma VIDAA, el sistema operativo que potencia los televisores Hisense vendidos en España.

| etiquetas: hisense , televisores , smart tv , publicidad , prueba puntual
6 1 0 K 87 actualidad
13 comentarios
6 1 0 K 87 actualidad
Comentarios destacados:    
#3 Grahml
Va a comprar Hisense su puta madre.
13 K 164
cenutrios_unidos #10 cenutrios_unidos
#3 Pues esas pruebas puntuales se pagan. En mi caso es con no comprar esa marca en la puta vida.
1 K 22
mr_b #4 mr_b
La prueba puntual era un globo sonda para ver si tolerábamos esa invasión. De todas formas, yo ya tengo claro que esa marca no la voy a comprar (es más, lo que busco ahora es un DumbTV, pero no encuentro uno decente).
3 K 45
Fumanchu #7 Fumanchu
#4 No hay, es un problemón gordo, yo no necesito nada del software infame de las smart tv, lo único que me parece interesante es compartir pantalla del móvil, pero en mi casa una pantalla siempre irá enganchada a un ordenador del tipo que sea por lo que las smart tv no me sirven para nada.
0 K 7
#9 Eukherio
#4 Simplemente enchúfale un smartbox a una TV normal y que solo sirva de pantalla. No creo que puedan meterle nada así.
0 K 8
Arkhan #11 Arkhan
#4 Esa prueba temporal tendría que ser respondida con otra por los consumidores: no volver a comprar una tele Hisense nunca más la pongan al precio que la pongan. Así, directamente y solo por haber tenido la idea de que eso se pueda hacer técnicamente.

La prueba vendría en a ver qué hacen los otros fabricantes.
0 K 12
#1 fremen11
El típico globo sonda...
4 K 40
#8 Albarkas *
¿Y si compras una que veas que te interesa y no la conectas a internet?
Pd. No lo digo con sarcasmo, solo como sugerencia.
0 K 20
The_Ignorator #2 The_Ignorator
Era bromi sin querer queriendo
1 K 14
joffer #12 joffer *
Marca fuera. Por si más moscas. A tocar los huevos con los globos sonda a otra parte.
0 K 12
#6 capitan.meneito
Yo es que no quiero que "prueben" con mi televisor
0 K 11
asola33 #13 asola33
No soy un experto pero el Vidaa tampoco es muy deseable.
0 K 11
#5 Setis
Sólo la puntita...
0 K 8

menéame