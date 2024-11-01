Hisdesat da luz verde a la puesta en marcha del satélite SpainSat NG III

Hisdesat, conjuntamente con el Ministerio de Defensa, ha iniciado el proceso de solicitud de oferta para el satélite SpainSat NG III, que reemplazará al SpainSat NG II, tras comprobar que los daños sufridos por el impacto de una partícula espacial impiden que este último pueda realizar la misión prevista. Pese a que se estima que la partícula espacial que colisionó con el satélite tenía una dimensión milimétrica, ha ocasionado daños no recuperables. SpainSat NG II está estable, completo y en una órbita muy excéntrica.
| etiquetas: hisdesat , spainsat ng iii , spainsat ng ii