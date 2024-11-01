Las hipotecas por más del 80% del precio de la vivienda crecen por la falta de ahorros para pagar una entrada

La subida de los precios ha dificultado el acceso a una vivienda en propiedad. A pesar de que tanto las adquisiciones de inmuebles como la firma de hipotecas no han dejado de crecer en el último año, el ahorro necesario para pagar una entrada se ha convertido en el principal obstáculo a la compra y ha hecho que los préstamos por más del límite recomendado del 80% del precio de la vivienda ganen terreno como vía para reducir ese esfuerzo inicial.