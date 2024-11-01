edición general
15 meneos
22 clics
Las hipotecas por más del 80% del precio de la vivienda crecen por la falta de ahorros para pagar una entrada

Las hipotecas por más del 80% del precio de la vivienda crecen por la falta de ahorros para pagar una entrada

La subida de los precios ha dificultado el acceso a una vivienda en propiedad. A pesar de que tanto las adquisiciones de inmuebles como la firma de hipotecas no han dejado de crecer en el último año, el ahorro necesario para pagar una entrada se ha convertido en el principal obstáculo a la compra y ha hecho que los préstamos por más del límite recomendado del 80% del precio de la vivienda ganen terreno como vía para reducir ese esfuerzo inicial.

| etiquetas: hipotecas , sin esfuerzo inicial , precio , vivienda , falta de ahorros
13 2 0 K 121 actualidad
12 comentarios
13 2 0 K 121 actualidad
Comentarios destacados:    
taSanás #6 taSanás
#4 error, el buen cliente, es decier el que tiene pasta, se apalanca en la hipoteca el máximo posible
3 K 35
#7 DatosOMientes
#6 Del 100% la saqué yo.
1 K 25
#8 vGeeSiz
#7 y yo
1 K 23
kastanedowski #1 kastanedowski
Que digan donde estan esas hipotecas, aunque las busques no las encuentras
2 K 24
#2 Nouveau
#1 depende si eres buen o mal cliente.

Si tienes unos altos ingresos y tú hipoteca es de bajo riesgo, las facilidades son muchas. Pagas menor tipo de interés y el limite de crédito es mayor.

Si eres un mal cliente, no tienes seguros y servicios contratados con el banco, otros créditos y tus ingresos son bajos y tú hipoteca representa un riesgo medio o alto, el limite crediticio es inferior y los tipos más altos.
2 K 33
#4 NanakiXIII *
#2 generalmente ese buen cliente no necesita el 90%. Los que necesitan el 90% son los que van apurados o simplemente ven imposible ahorrar más en el corto/medio plazo.
0 K 7
kastanedowski #10 kastanedowski
#2 Exacto, ambos trabajamos, no tenemos deudas, ya tenemos una casa y aun asi me exigen minimo el 20% mas 10% de gastos... con tasas malas.

Y lo has dicho bien, parece ser que DEBES de comprarles a ellos mismos mas productos que no necesitas como seguros
0 K 6
rendri #11 rendri
#10 eres capaz de pagar un alquiler de 1300€ al mes para perder ese dinero, pero no tienes derecho ni puedes demostrar que puedas pagar una hipoteca de 800 o 1000€. Si llevo pagando 5 años ese tipo de alquiler es que soy suficientemente fiable
1 K 16
#5 EISev
#1 parejas de funcionarios que acaban de sacar la plaza y no tienen aún ahorros por ejemplo
4 K 54
#9 Onaj
La otra opción es comprar sobre plano. La entrada es el 10%, no el 20%, y el otro 10% lo pagas en mensualidades antes de entrar a vivir.

Para los que compramos casa con "salarios altos" pero "sin ahorros" nos vino muy bien.

Del 100%, hace cuatro o cinco años, no se daban. Dicho por los bancos. Con la subida de precios han tenido que pasar por el aro.
0 K 11
#3 vGeeSiz
Si cobras lo suficiente y tienes gente que te avale, te pueden dar un 100% de hipoteca + gastos
0 K 10
Pyrefox #12 Pyrefox
Titular incorrecto, suben por la subida de precios que no fue acorde con los salarios, no es culpa de los ahorros es culpa del precio.
0 K 6

menéame