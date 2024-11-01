Las hipotecas por más del 80% del precio de la vivienda crecen por la falta de ahorros para pagar una entrada

La subida de los precios ha dificultado el acceso a una vivienda en propiedad. A pesar de que tanto las adquisiciones de inmuebles como la firma de hipotecas no han dejado de crecer en el último año, el ahorro necesario para pagar una entrada se ha convertido en el principal obstáculo a la compra y ha hecho que los préstamos por más del límite recomendado del 80% del precio de la vivienda ganen terreno como vía para reducir ese esfuerzo inicial.
Si tienes unos altos ingresos y tú hipoteca es de bajo riesgo, las facilidades son muchas. Pagas menor tipo de interés y el limite de crédito es mayor.
Si eres un mal cliente, no tienes seguros y servicios contratados con el banco, otros créditos y tus ingresos son bajos y tú hipoteca representa un riesgo medio o alto, el limite crediticio es inferior y los tipos más altos.
Y lo has dicho bien, parece ser que DEBES de comprarles a ellos mismos mas productos que no necesitas como seguros
Para los que compramos casa con "salarios altos" pero "sin ahorros" nos vino muy bien.
Del 100%, hace cuatro o cinco años, no se daban. Dicho por los bancos. Con la subida de precios han tenido que pasar por el aro.