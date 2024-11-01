edición general
Himno de Andalucía por Rocío Jurado

Video clip de la película "La Lola se va a los puertos",1993.

soberao
En la letra de esa versión es con "España y la humanidad" pero ahora se prefiere la de "los pueblos y la humanidad".
jromero1974
Casi na! Feliz día de Andalucía!
