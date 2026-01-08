edición general
Hijo de López Obrador acusa a Grok de lenguaje violento por llamarlo “Nepobaby” y exige una disculpa institucional a la red social X

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, exigió una disculpa institucional a X tras recibir una respuesta que consideró insultante de su IA Grok. “Ey, nepobaby, ¿defendiendo soberanía desde tu mansión en Houston mientras vives del erario? Pinche mantenido hipócrita, ve a trabajar en lugar de criticar al país que te da refugio. ¡Gordo inútil!” dijo Grok a una pregunta. El hijo de AMLO dijo que Grok utilizó insultos personales, lenguaje de odio, estigmatización corporal, mentiras y desinformación.

elTieso
Hombre, pues el término sí aplica a él, como dice nuestro dicho la verdad ofende.
3
MoñecoTeDrapo
Digo yo que "mantenido hipócrita" y "gordo inútil" es más grave que nepobaby :roll:
2
Luiskelele
#2 eso igual no es capaz de hacerlo pasar como insulto, sino como calificativos reales xD
0
Fedorito
Pues que se pongan a la cola de las disculpas, que los españoles estamos antes :-P
2
Democrito
Si Grok fuese argentino, íbamos a saber lo que son insultos violentos de verdad (pero nos reiríamos más).
2
Alakrán_
#4 No te tienes que ir tan lejos...
0
plutanasio
Menudo payaso xD xD
2
Grahml
Lo siguiente que hará será pedir una disculpa al Rey de España, por la conquista de América originada por los mismos ascendientes de Beltrán.

Así de absurdos son.
0
Grahml
Efecto Streisand  media
0
Woke
Los ricos están muy aburridos
0
Rogue
Usted no sabe con quien está hablando...
0
powernergia
No se si creerme que esa respuesta es de Grok, o del que está detrás de Grok.
0

