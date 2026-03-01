Un hijo demanda a su madre y la desahucia del piso que le donó y donde residía ella en Torrelavega

La resolución también la condena al pago de las costas. El fallo precisa que la mujer nunca fue propietaria del piso: la titularidad correspondía a la madrina de su hijo y ella actuaba únicamente como apoderada, con el objetivo —según la defensa— de evitar una doble transmisión y, por tanto, una doble carga fiscal. La mujer, enferma y sin recursos, estaba empadronada en la vivienda, pero vivía en ella sin título y, por tanto, en situación de precario.