Un hijo demanda a su madre y la desahucia del piso que le donó y donde residía ella en Torrelavega

La resolución también la condena al pago de las costas. El fallo precisa que la mujer nunca fue propietaria del piso: la titularidad correspondía a la madrina de su hijo y ella actuaba únicamente como apoderada, con el objetivo —según la defensa— de evitar una doble transmisión y, por tanto, una doble carga fiscal. La mujer, enferma y sin recursos, estaba empadronada en la vivienda, pero vivía en ella sin título y, por tanto, en situación de precario.
Dona la propiedad, pero quédate el usufructo hasta que palmes.
Así te evitas luego que la relación se deteriore o que te hagan algo así.
Es algo que casi nadie sabe. Puedes vender o donar la muda propiedad y conservar el usufructo vitalicio.
Es una manera de dejar sin herencia a alguno de tus hijos.
Le das la nuda propiedad a los otros y te quedas con el usufructo
Cuando mueras y el hijo díscolo vaya a cobrar la herencia, allí no queda nada para el.
Pero darle todo a un hijo, es un peligro.
Nunca sabes cómo es alguien hasta que le das todo el poder.