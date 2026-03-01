edición general
Un hijo demanda a su madre y la desahucia del piso que le donó y donde residía ella en Torrelavega

La resolución también la condena al pago de las costas. El fallo precisa que la mujer nunca fue propietaria del piso: la titularidad correspondía a la madrina de su hijo y ella actuaba únicamente como apoderada, con el objetivo —según la defensa— de evitar una doble transmisión y, por tanto, una doble carga fiscal. La mujer, enferma y sin recursos, estaba empadronada en la vivienda, pero vivía en ella sin título y, por tanto, en situación de precario.

reithor #2 reithor
Menudo mierda
#6 tpm1 *
#1 #2 #4 ¿Y como sabéis si la madre no era una hija puta a la que el hijo no quiere ver ni en pintura?
#7 Tunguska08Chelyabinsk13
#6 Por eso he puesto --> "aparentemente (con los datos que se ofrecen)" :-O
Priorat #12 Priorat
#2 O no. Lo que pasaba en la familia no lo sabes. Madres hijas de puta hay muchas.
GeneWilder #1 GeneWilder
Cría cuervos…
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Los cuervos tienen un pico muy robusto, pero no especializado como el de las rapaces, ganchuzo, para perforar-tirar-trocear, así que se tiene que conformar con picotear parte blandas no cubiertas por la piel, como los ojos. O esperar que otros animales dejen las partes internas de la carroña expuesta. No comparemos estos inteligentes animalitos alados mientras se procurar su alimento diario para sobrevivir, con el aparentemente (con los datos que se ofrecen) infraser de la noticia.
mis_cojones_en_bata #8 mis_cojones_en_bata *
Para enviar estas cosas.

Dona la propiedad, pero quédate el usufructo hasta que palmes.

Así te evitas luego que la relación se deteriore o que te hagan algo así.
ochoceros #10 ochoceros
#8 Y ni por esas. Hace poco ha salido la noticia de uno sin herederos directos que donó su piso conservando el usufructo, y en cuanto entró a una residencia el usufructuario, el otro le cambió la cerradura. Denuncia de la familia y reversión de la donación por la justicia al considerarlo un okupa xD

www.cope.es/actualidad/economia/noticias/jubilado-herederos-dona-piso-
Black_Txipiron #3 Black_Txipiron
Pues si la madre es lista, ahora le demanda "alimentos" al hijo por desamparo... Vamos, que le veo pagándole la residencia
#11 daniMate
Y por qué se la donó sin conservar el usufructo vitalicio?
Es algo que casi nadie sabe. Puedes vender o donar la muda propiedad y conservar el usufructo vitalicio.

Es una manera de dejar sin herencia a alguno de tus hijos.
Le das la nuda propiedad a los otros y te quedas con el usufructo

Cuando mueras y el hijo díscolo vaya a cobrar la herencia, allí no queda nada para el.

Pero darle todo a un hijo, es un peligro.
Nunca sabes cómo es alguien hasta que le das todo el poder.
#5 MenéameApesta
El titular y la entradilla se contradicen. Si nunca fue propietaria del piso cómo se lo donó?
El_Repartidor #9 El_Repartidor
Pero era de la madrina o de la mujer? Hay noticias con las que puedo el hilo.
