Las hijas de un bodeguero de Valladolid quedan desheredadas por maltratar psicológicamente al padre fundador del grupo Pesquera

La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la desheredación de Melisa, Marí Trini y Mónica, hijas del fundador del grupo Pesquera, Balbino (nombres ficticios que modifica el fallo), por maltrato psicológico hacia su padre. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por las tres hermanas, ratificando que la conducta acreditada justifica su exclusión de la herencia.