Las hijas de un bodeguero de Valladolid quedan desheredadas por maltratar psicológicamente al padre fundador del grupo Pesquera

La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la desheredación de Melisa, Marí Trini y Mónica, hijas del fundador del grupo Pesquera, Balbino (nombres ficticios que modifica el fallo), por maltrato psicológico hacia su padre. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por las tres hermanas, ratificando que la conducta acreditada justifica su exclusión de la herencia.
Me interesaba el caso y he visto este video que lo explican
youtu.be/jcRSa0_9ijY?si=FSYniwGZSmNFRq2r
Además, parece que el juez entiende como parte del patrimonio familiar que las hijas mayores han heredado la parte de la madre cuando se divorciaron los progenitores, luego simplemente el juez les ha negado la parte del padre.
Conozco un caso de maltrato que la madre lo documentó y volvió a redactar el testamento junto con las pruebas, cuando se murió el mierda no heredaba nada y perdía la casa en pos de unas sobrinas suyas que vivían en Mexico...
Fue a juicio y lo perdió el maltratador.
Según escuché en el barrio en el testamento la madre decía que temía por su vida y por eso nunca dijo nada.