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La hija del senador republicano Jay Block asegura que su padre «ha vendido su alma al diablo Israel»

En sus palabras, llegó a afirmar que su padre estaría difundiendo “propaganda” a golpe de talonario y expresó sentirse avergonzada por su comportamiento. Las declaraciones, difundidas en plataformas digitales, se viralizaron rápidamente y han reabierto el debate sobre la influencia de los viajes institucionales financiados o promovidos por gobiernos extranjeros en la política estadounidense y, sobre todo, vuelve a poner sobre la mesa la influencia del país judío respecto al norteamericano.

| etiquetas: jay block , hija , israel , aipac , dinero , republicano , trump
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2 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Soy hija de un senador USAno de derechas y no te creerás lo que hizo mi padre.
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Laro__ #2 Laro__
#1 Vender su alma al diablo; al AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) AKA a los putos sionistas genocidas.
1 K 33

menéame