La hija mayor de Viktor Orbán confirma los rumores de que se mudará a Estados Unidos [ENG] [Hemeroteca]

Desde que contrajo matrimonio con la hija mayor de Viktor Orbán en 2013, István Tiborcz se ha convertido en multimillonario y uno de los empresarios más influyentes de Hungría gracias a su grupo insignia de inversión y gestión hotelera, BDPST Group, que también incluye empresas financieras y logísticas. Tiborcz alcanzó la fama a mediados de la década de 2010 con su empresa Elios, que obtuvo numerosos contratos de alumbrado público financiados por la UE. La OLAF halló indicios de conspiración criminal en 17 de los 32 contratos.