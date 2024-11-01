Hija de María Corina recibe el Nobel de Paz en su nombre

La entrega del Premio Nobel de Paz 2025 comenzó en Oslo sin la presencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado. En su lugar, su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el premio. Se espera que María Corina “llegue en algún momento entre esta noche del miércoles y mañana por la mañana”, declaró Kristian Berg Harpviken. En su discurso inaugural, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, condenó al régimen de Maduro, al que acusó de “silenciar, acosar y atacar sistemáticamente a la oposición”.
| etiquetas: venezuela , machado , nobel
La gente que rechaza sistemáticamente los premios son gente que merece todo mi respeto.
El ministro de Cultura del Gobierno de Mitterrand le otorga la medalla del Orden de las Artes y las Letras en 1983. No la acepta: "Un artista tiene que ser libre en las ideas que
… » ver todo el comentario
El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco Premios Nobel que fueron instituidos por el fabricante de armamentos, inventor e industrial sueco Alfred Nobel, junto con los premios en Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura.
es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_la_Paz
Era un convencido pacifista y no concibió su uso para el ámbito militar.
Solo es curiosidad
Que María Corina sea una demócrata o una golpista, llevaría muchas horas de análisis.
Pero si se busca por los mayores éxodos recientes, me salta esto. ¿ Es correcto ?
Éxodos Modernos Notables:
Cuba (Reciente): Se habla del mayor éxodo anual en la historia cubana, con cifras que superan el millón de personas desde la revolución, impulsado por la crisis económica y política, con salidas masivas hacia… » ver todo el comentario
Excluyes otros éxodos notables
El Tio Sam hundiendo paises como venganza de que sus dictadores fueran expulsados por el pueblo.