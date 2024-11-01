Hija de María Corina recibe el Nobel de Paz en su nombre

La entrega del Premio Nobel de Paz 2025 comenzó en Oslo sin la presencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado. En su lugar, su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el premio. Se espera que María Corina “llegue en algún momento entre esta noche del miércoles y mañana por la mañana”, declaró Kristian Berg Harpviken. En su discurso inaugural, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, condenó al régimen de Maduro, al que acusó de “silenciar, acosar y atacar sistemáticamente a la oposición”.