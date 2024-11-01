Tú si que eres " fruta"  

¿Es exagerado decir que Ayuso debería ir a la cárcel si no cumple la ley respecto al aborto? Aquí fue a la cárcel Junqueras por poner urnas y los 7 de Zaragoza por nada. Pero si eres del PP es extremadamente difícil que eso ocurra.
| etiquetas: ayuso , cárcel , pablo , iglesias
- la herencia que se quedó, evitando que se pagase la deuda con la CAM (alzamiento de bienes?).
- Utilizar cuentas falsas en rss para avisar a políticos de otros partidos.
- Los chanchullos contratando servicios a su propio hermano en plena pandemia.
- Su exnovio, pasó de peluquero, a trabajar de directivo en una empresa de servicios tecnológicos... Ahora en Telecinco como participante VIP... Seguro que Ayuso no tuvo nada que ver, lo normal para un… » ver todo el comentario