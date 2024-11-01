Tú si que eres " fruta"  

edición general
¿Es exagerado decir que Ayuso debería ir a la cárcel si no cumple la ley respecto al aborto? Aquí fue a la cárcel Junqueras por poner urnas y los 7 de Zaragoza por nada. Pero si eres del PP es extremadamente difícil que eso ocurra.

A la cárcel y que se pudra, por no cumplir la ley y por mataviejos, aparte de aplicarle el artículo 155 y convocatoria electoral
#1 Para esto se necesita tener justicia
#2 Si hubiera justicia hace tiempo no estaríamos hablando de esta "fruta" podrida.
#1 Te olvidas de algunas cositas...

- la herencia que se quedó, evitando que se pagase la deuda con la CAM (alzamiento de bienes?).
- Utilizar cuentas falsas en rss para avisar a políticos de otros partidos.
- Los chanchullos contratando servicios a su propio hermano en plena pandemia.
- Su exnovio, pasó de peluquero, a trabajar de directivo en una empresa de servicios tecnológicos... o_o Ahora en Telecinco como participante VIP... Seguro que Ayuso no tuvo nada que ver, lo normal para un…   » ver todo el comentario
Por poner urnas? Enga ya
Tres mentiras ya directamente en la entradilla. Llega a portada seguro xD
