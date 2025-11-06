·
12
meneos
31
clics
Hernández Quero ocultó su simpatía por Vox durante su etapa como investigador en la Complutense
Fuentes de la UCM afirman que el sustituto de Ortega Smith ocultó su afiliación política para progresar académicamente con profesores cercanos al PSOE y Más Madrid, con los que incluso trabó amistad.
|
etiquetas
:
quero
,
ucm
,
vox
,
universidad
2
actualidad
13 comentarios
actualidad
#1
DORO.C
Eso dice más de la tolerancia de la Complutense que del tal Quero.
2
K
29
#3
Somozano
#1
Es que no entiendo el artículo. Básicamente le dan la razón para haberlo hecho.
Parece un articulo en la Alemania nazi denunciando que durante años x profesor universitario oculto que tenía un abuelo judío
2
K
27
#6
Findeton
#1
Voto positivo la noticia para que se sepa lo intolerante que es la Complutense.
0
K
12
#2
Somozano
Hombre, por supuesto. En la España donde la PSOE es la religión oficial del Estado desde 1982 hay que callarse en muchos sectores profesionales
El Gran Wyoming a principios de los 80 decidió aparcar su carrera de medicina para ser un palmero de la PSOE
40 años después tiene 20 pisos a su nombre
Ya te digo yo que de médico no tendría ni 1/4.
Alba Carrillo famoseta de cuarta que vivía de criticar a su ex marido y tirarse guardias civiles en Telecinco fue decir unas cuantas cosas a favor de…
» ver todo el comentario
2
K
25
#11
Atusateelpelo
#2
Escribir todo lo que acabas de escribir para criticar al PSOE cuando la presidenta de la CAM, del PP, vive en un atico de su pareja que esta siendo juzgada por defraudar a Hacienda da un poco de grima.
0
K
11
#13
Antipalancas21
#11
Y con 7291 abuelos difuntos a sus espaldas
0
K
18
#4
g3_g3
*
Ahhh!!! ¿Es que hay que hacerla pública? Pues ya lo ha hecho.
A esta gente la libertad ideológica no le gusta.
Con los que incluso trabó amistad
...
Putos sectarios de mierda!!!!
4
K
24
#5
Torrezzno
Eso dice mucho de muchas cosas
0
K
20
#9
endy
*
Resumen: Fuentes de la UCM esperan que sus miembros vayan con carnets de afiliado a un partido en la boca para poder decidir si hay que marginarlos o no.
1
K
19
#8
Somozano
*
Recordáis cuando Sánchez quiere presumir que ha trabajado fuera de la política diciendo que fue profesor universitario 6 meses?
Como si fuera un mérito cuando la izquierda lleva décadas controlando la universidad y donde por supuesto siempre tienen buenos enchufes para políticos de su rama
Sanchez, el gran promotor de la universidad pública que se sacó la carrera en un centro privado y sus dos hijas la mayor va a una universidad privada y carísima en Bruselas y la pequeña a una privada,…
» ver todo el comentario
1
K
12
#7
unocualquierax
Esto es una noticia ?
Irrelevantérrima.
0
K
8
#12
Cincocuatrotres
*
Como si fuera un delito su opinión y la suya sea la verdad absoluta, jode! A qué mundo vamos... Que artículo más fascistoide! Que asco!
0
K
8
#10
Lorips_
hahahaha, les hubiera gustado vetarle pero se les coló!! hahhahah
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
