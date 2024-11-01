La Heritage Foundation entra en el debate sobre Tucker Carlson y Nick Fuentes

La Heritage Foundation está recibiendo críticas después de que Kevin Roberts, su presidente, defendiera la reciente y controvertida entrevista de Tucker Carlson con Nick Fuentes. Durante la entrevista, Fuentes, quien dijo ser católico, en un momento expresó que admiraba a Joseph Stalin y se lamentó de la “judería organizada en Estados Unidos”. Por su parte, Carlson en otro momento dijo que le disgustaban los sionistas cristianos “más que nadie” y se refirió al sionismo cristiano como un “virus mental” y una “herejía cristiana”.