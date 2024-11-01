·
3

17
clics
Hemos perdido una generación de moteros. Los jóvenes ya no sueñan con una moto: el móvil y TikTok les ha ganado la carrera
Los jóvenes han sustituido el viejo sueño del ciclomotor por la hiperconectividad del móvil, un competidor al que la moto no logra "meterle rueda"
ciclomotor
moto
jóvenes
juventud
2
1
2
K
20
actualidad
#3
Barney_77
Se sustituye por patinetes eléctricos sin control y sin ninguna cabeza a los mandos.
4
K
53
#4
Meinster
#3
Pero sin ruido, algo salimos ganando.
3
K
48
#2
girapomos
Y antes los canis iban en Hyundai cupé y ahora van en patinete
Poder adquisitivo lo llaman.
Poder adquisitivo lo llaman.
3
K
39
#1
asola33
¿Se habrán salvado vidas y lesiones?
1
K
23
#5
Nouveau
#1
tengo varios conocidos que no llegaron a la mayoría de edad por accidentes de motocicleta.
Con 14 años ya llevábamos ciclomotores que cogían los 100km/h y algunos que los sobrepasaban.
Cambiábamos cilindros, carburadores, tubos de escape y gas!
Lo bien que lo pasábamos circulando en grupo por la comarca.
0
K
10
