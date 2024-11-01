edición general
Hemos perdido una generación de moteros. Los jóvenes ya no sueñan con una moto: el móvil y TikTok les ha ganado la carrera

Los jóvenes han sustituido el viejo sueño del ciclomotor por la hiperconectividad del móvil, un competidor al que la moto no logra "meterle rueda"

5 comentarios
Barney_77
Se sustituye por patinetes eléctricos sin control y sin ninguna cabeza a los mandos.
Meinster
#3 Pero sin ruido, algo salimos ganando.
girapomos
Y antes los canis iban en Hyundai cupé y ahora van en patinete

Poder adquisitivo lo llaman.
asola33
¿Se habrán salvado vidas y lesiones?
Nouveau
#1 tengo varios conocidos que no llegaron a la mayoría de edad por accidentes de motocicleta.

Con 14 años ya llevábamos ciclomotores que cogían los 100km/h y algunos que los sobrepasaban.

Cambiábamos cilindros, carburadores, tubos de escape y gas!

Lo bien que lo pasábamos circulando en grupo por la comarca.
