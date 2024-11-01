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El helado soviético: Un postre de características socialistas

El helado soviético: Un postre de características socialistas

Las encuestas en los antiguos Estados soviéticos muestran que grandes segmentos de la población evalúan positivamente la experiencia soviética. Esto no se limita a Rusia; en la periferia de la antigua Unión, en regiones que usualmente se caracterizan como víctimas colonizadas. Si bien sería difícil encontrar a muchos argelinos nostálgicos del régimen colonial francés, los ciudadanos de Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán, en su mayoría musulmanes, recuerdan la URSS de forma positiva en contraste con sus actuales regímenes.

| etiquetas: helado , soviético , socialista , gastronomía , urss
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2 comentarios
5 0 0 K 18 Historia
pax0r #2 pax0r
que rebuscado se ha puesto buscar en la historia simpatizantes al socialismo
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
El helado soviético, el caluroso cubano... Juntos para derretirse.
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menéame