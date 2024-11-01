El helado soviético: Un postre de características socialistas

Las encuestas en los antiguos Estados soviéticos muestran que grandes segmentos de la población evalúan positivamente la experiencia soviética. Esto no se limita a Rusia; en la periferia de la antigua Unión, en regiones que usualmente se caracterizan como víctimas colonizadas. Si bien sería difícil encontrar a muchos argelinos nostálgicos del régimen colonial francés, los ciudadanos de Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán, en su mayoría musulmanes, recuerdan la URSS de forma positiva en contraste con sus actuales regímenes.