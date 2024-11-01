·
7
meneos
92
clics
He comprado online porque en mi pueblo cada vez hay menos tiendas.... y siento que el proceso agota: es como horas extra de trabajo
En mi pueblo cada vez tenemos menos variedad de tiendas. Han ido cerrando comercios de electrodomésticos y otros útiles del hogar, por poner un ejemplo
etiquetas
:
tienda
,
compras
,
online
5
2
0
K
87
actualidad
19 comentarios
#6
HeilHynkel
Que se vaya estos días a ECI a hacer cola en Tous a ver qué cansa más.
4
K
85
#15
johel
*
#6
Ayer a eso de las 8 me comi una caravana de 5km por culpa de la entrada/salida de un centro comercial al que hace años que no voy.
0
K
10
#16
themarquesito
#6
ECI en general es bastante agotador
0
K
20
#1
Pertinax
*
Si había comercios de electrodomésticos así en plural, poco pueblo era.
3
K
48
#3
camvalf
Les quiero ver yo en el pueblo de mi mujer donde hay dos panaderías y solo un bar
2
K
44
#9
PerritaPiloto
#3
Lo veo y lo subo. Una vez pasé una semana en un pueblo donde había dos bares y cero panaderías.
El panadero venía un día a la semana.
1
K
15
#14
aPedirAlMetro
#9
no solo de pan vive el hombre
0
K
7
#11
Nastar
#3
a un pueblo asi nos mudamos hace 8 años, nunca habia sido mas feliz
Y a mi lo que me agobia es meterme en centros comerciales qbarrotados para recoger lo que se que quiero comprar
0
K
7
#12
Ortzi_
#3
Lo normal es que haya dos bares y una panadería
0
K
10
#5
ChatGPT
No es tu pueblo, yo vivo en una gran ciudad y cuando voy a una tienda y no tienen lo que necesito (cada vez tiene e menos referencias, menos variaciones) y doy golpes de cabeza por no haberlo comprado inline. Mas fácil, muchas veces más barato, más cómodo y le tengo que dedicar menos tiempo
2
K
38
#13
Nastar
#5
tal cual
0
K
7
#17
elGude
#5
luego porque hay crisis. Deberían de cerrar todas las tiendas y supermercados para poner viviendas, así se acaba con el problema del alquiler.
0
K
13
#2
Atusateelpelo
*
El proceso te agota porque eres bastante torpe comprando online (y ademas dejas las cosas para el ultimo minuto) .
2
K
36
#4
VotaAotros
A mí me agota ir al Mercadona, llevar toda la carga en el coche y tener que subirla hasta casa. Compras Online y te la meten hasta la cocina...
1
K
23
#10
PerritaPiloto
#4
Ayer hice la compra del mes en Alcampo. Entre que ha cambiado la web (equivalente a cuando reorganizan el supermercado), las decenas de opciones que hay para todo (si buscas aceite por ejemplo aparece "atún en aceite") y que no puedo comprar nada que venga en tarro de vidrio, porque lo suelen golpear y se rompe y su que llegue roto "la culpa es mía", es un trabajo intelectual agotador.
0
K
8
#8
Antipalancas21
Donde vive mi hija solo un bar que ahora es tienda rural tambien subvencionas por la jCY, el pan lo lleva dada dos días una fuego y el pescado una vez al semana lo mismo, son 480 habitantes.
0
K
20
#18
tarkovsky
Ya hay que ser flojo...
0
K
10
#19
buronix
Uff que agobió comprar online.
No, en serio, sobra gente
0
K
10
#7
timeout
Prueben a comprar online desde Canarias, se te terminan quitando las ganas, que si el cartel de los transportistas, Correos que ese come aparte, bueno eso sí logras que te envíen algo desde UE
0
K
9
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
