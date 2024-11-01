HazteOir se sale de la causa de la dana tras sus intentos fallidos de implicar al Gobierno de Pedro Sánchez

HazteOir se sale de la causa de la dana. Así lo solicita la asociación ultraconservadora en un escrito remitido a la jueza instructora, al que ha tenido acceso elDiario.es. Los abogados Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna y Nouna Lozano Manchado anuncian el desistimiento de la acusación popular y la renuncia a la acción “con los efectos legales oportunos” y “sin perjuicio de la continuación del procedimiento respecto de las demás partes personadas”.