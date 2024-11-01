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HazteOir se sale de la causa de la dana tras sus intentos fallidos de implicar al Gobierno de Pedro Sánchez

HazteOir se sale de la causa de la dana tras sus intentos fallidos de implicar al Gobierno de Pedro Sánchez

HazteOir se sale de la causa de la dana. Así lo solicita la asociación ultraconservadora en un escrito remitido a la jueza instructora, al que ha tenido acceso elDiario.es. Los abogados Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna y Nouna Lozano Manchado anuncian el desistimiento de la acusación popular y la renuncia a la acción “con los efectos legales oportunos” y “sin perjuicio de la continuación del procedimiento respecto de las demás partes personadas”.

| etiquetas: hazteoír , dana , pedro sánchez
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8 comentarios
16 3 0 K 141 actualidad
Ze7eN #1 Ze7eN
Es imposible ser más miserable y más hijo de puta que estos ultras. Como no consiguen incriminar a su enemigo político, que le den por culo a las 230 víctimas, no van a incriminar a "los suyos".
11 K 152
sotillo #2 sotillo
#1 Unas ratas cobardes
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#6 Eukherio
#1 Siempre han hecho igual. Si no hay rédito político para ellos a las víctimas que las follen. Se quedan en la del accidente de Adamuz porque son competencias del gobierno de Sánchez, pero si llegase a estar Feijoo de presidente ni se les pasaba por la cabeza.
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rogerius #7 rogerius
#1 Es imposible ser más miserable y más hijo de puta que estos ultras. Punto.

No hacen falta explicaciones. Nunca jamás pensaron en las víctimas.
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Supercinexin #3 Supercinexin
En un país con una auténtica Justicia basada en la democracia y el estado de derecho, ahora de procesaría por lo penal a ésta organización por la evidentísima mala fe y uso fraudulento del sistema judicial.

Pero es España, la Judicatura está controlada por todos ya sabemos quién, y es una organización con FachaPass, así que a otra cosa, mariposa.
5 K 87
#4 CuiProdestHocBellum
Peperos-Voxeros... Estas ratas os representan. Las victimas os importan una mierda.
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pepel #5 pepel
No quiere pagar.
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OrialCon_Darkness #8 OrialCon_Darkness
Ahora la jueza que les diga que no admite su renuncia, y que tienen que pagar como si hubiesen perdido el juicio si quieren irse
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menéame