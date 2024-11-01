Hay restaurantes que cobran por reservar

Hay restaurantes cobrando 15 euros a sus clientes cuando no aparecen en una reserva. Y es una tendencia que va a más. Las reservas fantasma se están convirtiendo en un problema en restaurantes de grandes ciudades. La medida que adoptan es cobrar si no apareces a tu hora.
| etiquetas: restaurante , reserva
Me hace gracia que la misma gente que luego compra por internet no tenga problema en pagar el producto antes de verlo.
*Pero ojalá que sí, confiamos en Honda.
#5 Claro, ves esa fila de gente con cervezas? Tu eres el 33.
Si te presentas a tu hora lo cobrado lo descuentan de la factura.
Algunas webs tienen que afinar un poco mas
Siempre se puede cancelar una reserva y si es urgencia máxima, que se demuestre posteriormente o a pagar..
Lo que debe joder grupos grandes que ni aperecen