Hay restaurantes que cobran por reservar

Hay restaurantes cobrando 15 euros a sus clientes cuando no aparecen en una reserva. Y es una tendencia que va a más. Las reservas fantasma se están convirtiendo en un problema en restaurantes de grandes ciudades. La medida que adoptan es cobrar si no apareces a tu hora.

#1 eugeniodl
Me parece bien, sobre todo, si es un grupo grande el que no aparece y no ha cancelado la reserva con una cierta anticipación.
5
#7 pirat
En cualquier encargo es lógico que adelantes una parte.
Me hace gracia que la misma gente que luego compra por internet no tenga problema en pagar el producto antes de verlo.
3
#3 JuanCarVen
Medida recíproca 15€/ comensal si no apareces y lo mismo si llego y tengo que esperar. Damos un margen de 30 minutos en ambos escenarios.
1
#2 enak
Hay un problema de fondo: hay una generación que evita dar la cara en casi cualquier ámbito. Les resulta difícil decir que no y recurren a excusas con tal de no afrontar conversaciones incómodas.. Les cuesta tanto afrontar cosas serias como comunicar a un empleador que dejan el trabajo como enviar un correo o llamar por teléfono para cancelar una reserva.
1
#13 Jakeukalane
#12 bueno, mi chiste voló lejos*, pero sí, que habría cola en los restaurantes. Me parece bien. Realmente nunca he reservado en un restaurante hasta que he tenido trabajo y me lo pegó mi novia actual. Pero muchas veces vas a un restaurante y ya, sin reserva de ningún tipo. Luego está la cosa esta de The Fork que te cuesta 1/3.

*Pero ojalá que sí, confiamos en Honda.
0
#5 Jakeukalane
Pues vuelta a elegir restaurantes que no necesiten reserva. Ya te atracan suficiente.
0
#9 Eyacua
Me parece correcto. Tactica tipica de la competencia el hacer reservas que no aparecen para reventarte el servicio o simplemente de gente gilipollas que no es capaz de asistir/anular a eventos sin pensar en el desbarajuste que produce esto en el local.

#5 Claro, ves esa fila de gente con cervezas? Tu eres el 33.
2
#11 Jakeukalane
#9 no sé, no bebo alcohol, pero celebraría la 33, desde luego.
0
#12 Eyacua
#11 La cola se hace en la calle, caballero, aqui en medio no se puede estar.

xD
0
#14 Orgfff
#5 Te piden dinero para reservar que luego lo aplican en lo que te gastes comiendo, es decir, es como una fianza. Si apareces, lo "recuperas". No es que pagues reserva más luego lo que gastes en comer.
1
#15 MoñecoTeDrapo
No por reservar, sino por no cumplir la reserva. Malditos titulares de prensa irresponsable.
1
#16 eugeniodl
#15 No. Cobran al hacer la reserva.
Si te presentas a tu hora lo cobrado lo descuentan de la factura.
0
#8 surco
Sin duda es correcto. Una salvedad, el otro día en un restaurante me pidieron ya los datos de la tarjeta para una SOLICITUD de reserva ( vía web) . Entiendo que me los pidan cuando me la confirmen, pero antes?
Algunas webs tienen que afinar un poco mas
0
#6 Don_Pixote
Correcto.

Siempre se puede cancelar una reserva y si es urgencia máxima, que se demuestre posteriormente o a pagar..

Lo que debe joder grupos grandes que ni aperecen
1
#10 Connect
Esto suele ser para grupos. Cuando van dos personas o incluso cuatro, simplemente se avisa que si no se llega a la hora, la mesa se da al primero que pregunte. Pero en grupos muchas veces has de comprar más, contratar incluso a alguna persona extra. Y son mesas que no doblan. LLegan a las 21h y no se van hasta que casi se cierra.
0
#4 antesdarle
Me parece correcto
0

