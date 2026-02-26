edición general
6 meneos
29 clics

Lo que hay detrás del veto de Hungría y Eslovaquia a los créditos para Ucrania (Jens Berger)

Ambos países dependen del suministro de petróleo ruso y Ucrania está librando actualmente una guerra contra la infraestructura por la que el petróleo ruso fluye hacia Hungría y Eslovaquia. Pronto podrían producirse graves escaseces en esos países. El hecho de que la UE y la OTAN acepten sin más este tipo de ataques contra dos Estados miembros recuerda de forma sorprendente al sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Pero Hungría y Eslovaquia no son Alemania.

| etiquetas: eslovaquia , hungría , jens berger , veto
5 1 2 K 53 politica
3 comentarios
5 1 2 K 53 politica
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Pues defienden sus intereses... el resto de países de la UE, solo hacemos los que nos dice el amo.

¿Por cierto qué hay detrás de la intención de países de la UE, que sí quieren darle crédito a Ucrania ? :roll:
No se aceptan respuestas del tipo : "justicia", "solidaridad", .... por ser puro relato para gente mononeuronal.
2 K 46
JuanCarVen #2 JuanCarVen
Con el uranio ruso para combustible nuclear por lo visto no hay sanciones. USA importa lo mismo que antes de la invasión.
1 K 32
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1 *
Ya está otra vez el Poch con sus estupideces pro Rusia
No falta tanto para que Orban salga de fecha
0 K 7

menéame