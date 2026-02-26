Lo que hay detrás del veto de Hungría y Eslovaquia a los créditos para Ucrania (Jens Berger)

Ambos países dependen del suministro de petróleo ruso y Ucrania está librando actualmente una guerra contra la infraestructura por la que el petróleo ruso fluye hacia Hungría y Eslovaquia. Pronto podrían producirse graves escaseces en esos países. El hecho de que la UE y la OTAN acepten sin más este tipo de ataques contra dos Estados miembros recuerda de forma sorprendente al sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Pero Hungría y Eslovaquia no son Alemania.
¿Por cierto qué hay detrás de la intención de países de la UE, que sí quieren darle crédito a Ucrania ?
No se aceptan respuestas del tipo : "justicia", "solidaridad", .... por ser puro relato para gente mononeuronal.
No falta tanto para que Orban salga de fecha