Qué hay detrás de la doble ruptura de Junts: ¿adelanto electoral o un exceso propagandístico?

Una semana después de que Carles Puigdemont hiciese pública la ruptura de Junts per Catalunya con el Gobierno español, los posconvergentes han proseguido con su estrategia de amenazas, en esta ocasión anunciado una enmienda a la totalidad a todas las leyes presentadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y asegurando que también rechazarán cualquiera de sus futuras propuestas. La decisión revelada por la portavoz del partido independentista en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, de “bloquear la legislatura” formaría parte de la hoja de