edición general
3 meneos
18 clics

Qué hay detrás de la doble ruptura de Junts: ¿adelanto electoral o un exceso propagandístico?

Una semana después de que Carles Puigdemont hiciese pública la ruptura de Junts per Catalunya con el Gobierno español, los posconvergentes han proseguido con su estrategia de amenazas, en esta ocasión anunciado una enmienda a la totalidad a todas las leyes presentadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y asegurando que también rechazarán cualquiera de sus futuras propuestas. La decisión revelada por la portavoz del partido independentista en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, de “bloquear la legislatura” formaría parte de la hoja de

| etiquetas: junts , psoe , gobierno , política
3 0 1 K 41 politica
9 comentarios
3 0 1 K 41 politica
Ainhoa_96 #1 Ainhoa_96 *
Lo segundo, obviamente. Junts podría forzar una moción de censura y la ganarían (Junts+PP+Vox), aunque habría que buscar un candidato aceptable para los tres que garantizase la convocatoria de elecciones tras la moción (lo cual no me parece tan difícil, la derecha se entiende bien).

Todo esto es propaganda electoralista y se han venido un poquito arriba, ya no les quedan cartas, aún volverán a aprobar alguna iniciativa a cambio de cositas.
1 K 24
denocinha #8 denocinha
#1 Lo segundo, seguro. Lo primero, quizás.
0 K 13
laveolo #5 laveolo
Se mueven para intentar ganar relevancia: el PSC ya gobierna cataluña y el PSOE en España. Si Junts no se mueve, arriesgan convertirse en irrelevantes.
1 K 20
denocinha #9 denocinha
#5 Con las posibles mayorías que se van a poder formar con la subida de AC, el PSC va a gobernar Cataluña muchos años.
0 K 13
Dene #2 Dene
Teaaatro...
lo tuyo es puro.... teatroooo
0 K 12
#4 Borgiano
Supongo que esta es la famosa "mayoría progresista" que dijo Sanchinflas que le legitimaba para gobernar.
0 K 8
#3 beltraneja
No se me ocurre nadie más que tenga más que perder que los catalanes independentistas si llega vox al gobierno. Las políticas chorra de marear con la lengua es lo mejor se les da, mientras meten otro tipo de decisiones menos mediáticas por la puerta de atrás.
0 K 6
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 El otro parido independentista nuevo se les esta comiendo la tostada.
1 K 28
#7 beltraneja
#6 A ningún independentista con lengua propia le interesa vox mandando. Al menos a los que tienen por bandera principal la independencia, o el uso de la lengua en cuantos más lugares mejor
0 K 6

menéame