¿Hay una caja B en el PSOE? Javier Ruiz compara estas acusaciones con los pagos en negro del PP

La Audiencia Nacional daba inicio este lunes el último juicio del caso Gürtel. En el banquillo se sientan 26 acusados –entre ellos el cabecilla Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo– por presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita. "El PP ha hecho de denunciar la corrupción y una presunta caja B sin pruebas al PSOE en su estrategia para tumbar al Gobierno. El calendario acaba de virar y ahora es la probada caja B del PP la que se sienta en el banquillo