Hay una brecha enorme entre lo que creemos que hace la marihuana medicinal y lo que hace en realidad

Antiinflamatorio, analgésico, relajante, inductor del sueño, anti-tumoral, anticonvulsivo... No es el prospecto del medicamente definitivo, son sólo algunos ejemplos de lo que he encontrado al buscar "beneficios de la marihuana medicinal". Según una encuesta en Estados Unidos y Canadá, un 27% de los ciudadanos ha consumido para tratarse la ansiedad, aliviar dolores y dormir mejor. ¿Y si no es tan eficaz como pensábamos? Es lo que acaba de concluir la UCLA tras un extenso estudio en el que han analizado quince años de datos.
Y si no quieres mojarte cuando llueve lo mejor es no estar donde está lloviendo.
Y si comes cuando tienes hambre, no pasarás hambre.
Y lo mejor para estar sano es no tener ninguna enfermedad.
¿Te basta para ver lo ridículo de tu comentario o tengo que seguir?
Todas esas cifras comparadas al alcohol o ansioliticos , desmontan esos argumentos bien sesgados
xataka como siempre Hay una brecha enorme , siii mezclan todo
Entiendo que mi experiencia como fumador habitual (adicto, llamemos a las cosas por su nombre) no sirve para nada, pero ahi va. Nunca me ha quitado ningun dolor, al reves, las malas posturas al dormir me destrozan la espalda. No duermo mejor, o mejor dicho no descanso mejor cuando duermo ciego, todo lo contrario, me levanto cansado. La ansiedad si que la calma, la ansiedad que me genera no fumarla, claro está. La depresion... pues no creo que si estas deprimido te venga bien algo que te quita las ganas de hacer nada.
Para la ansiedad realmente puedes obtener el efecto contrario según el balance de THC y CBD.
Igual que el dolor, hay muchos tipos de dolores y el cannabis no es efectivo en todos.