Hay una brecha enorme entre lo que creemos que hace la marihuana medicinal y lo que hace en realidad

Antiinflamatorio, analgésico, relajante, inductor del sueño, anti-tumoral, anticonvulsivo... No es el prospecto del medicamente definitivo, son sólo algunos ejemplos de lo que he encontrado al buscar "beneficios de la marihuana medicinal". Según una encuesta en Estados Unidos y Canadá, un 27% de los ciudadanos ha consumido para tratarse la ansiedad, aliviar dolores y dormir mejor. ¿Y si no es tan eficaz como pensábamos? Es lo que acaba de concluir la UCLA tras un extenso estudio en el que han analizado quince años de datos.