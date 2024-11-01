edición general
Hay una brecha enorme entre lo que creemos que hace la marihuana medicinal y lo que hace en realidad

Hay una brecha enorme entre lo que creemos que hace la marihuana medicinal y lo que hace en realidad

Antiinflamatorio, analgésico, relajante, inductor del sueño, anti-tumoral, anticonvulsivo... No es el prospecto del medicamente definitivo, son sólo algunos ejemplos de lo que he encontrado al buscar "beneficios de la marihuana medicinal". Según una encuesta en Estados Unidos y Canadá, un 27% de los ciudadanos ha consumido para tratarse la ansiedad, aliviar dolores y dormir mejor. ¿Y si no es tan eficaz como pensábamos? Es lo que acaba de concluir la UCLA tras un extenso estudio en el que han analizado quince años de datos.

#1 carraxe *
Igual no es tan eficaz como pensábamos, y simplemente hay gente que prefiere estar jodida y colocada que sólo jodida, y de ahí su valor medicinal intrínseco
estemenda #2 estemenda
Desde luego no ayuda a dormir mejor, si acaso a irte antes a la cama.
#3 petal
lo mejor para dormir bien es dormir bien
#6 Piscardo_Morao
#3 Y lo mejor para no ser pobre es que no te falte el dinero.
Y si no quieres mojarte cuando llueve lo mejor es no estar donde está lloviendo.
Y si comes cuando tienes hambre, no pasarás hambre.
Y lo mejor para estar sano es no tener ninguna enfermedad.

¿Te basta para ver lo ridículo de tu comentario o tengo que seguir?
#10 petal
#6 sigue
Fj_Bs #4 Fj_Bs
Solo esta frase descalifica todo el resto xD xD Para la ansiedad tampoco hay evidencia sólida sobre la eficacia del THC pregunte a cuualquiera que sepa lo que es una Sativa
Todas esas cifras comparadas al alcohol o ansioliticos , desmontan esos argumentos bien sesgados
xataka como siempre Hay una brecha enorme , siii mezclan todo
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
#4 ¿preguntar? Eso no va así. Si preguntas a la gente que usa homeopatía si funciona, te dirá que sí. Las evidencias sólidas se obtienen de otra forma.
#5 Aaaa3 *
"lo hacían principalmente para aliviar el dolor (53%), dormir mejor (46%), tratar la ansiedad (52%) y la depresión (40%)."

Entiendo que mi experiencia como fumador habitual (adicto, llamemos a las cosas por su nombre) no sirve para nada, pero ahi va. Nunca me ha quitado ningun dolor, al reves, las malas posturas al dormir me destrozan la espalda. No duermo mejor, o mejor dicho no descanso mejor cuando duermo ciego, todo lo contrario, me levanto cansado. La ansiedad si que la calma, la ansiedad que me genera no fumarla, claro está. La depresion... pues no creo que si estas deprimido te venga bien algo que te quita las ganas de hacer nada.
Nachete #9 Nachete
#5 es que eso no es marihuana medicinal. A mi las gotas de cbd me han ido bien para mis dolores crónicos de espalda, lo malo las cagarrinas.
#8 UNX
Supongo que como todo, su eficacia depende de bastantes factores y no será eficaz en cualquier población.
Para la ansiedad realmente puedes obtener el efecto contrario según el balance de THC y CBD.
Igual que el dolor, hay muchos tipos de dolores y el cannabis no es efectivo en todos.
