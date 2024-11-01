·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12620
clics
Compañía china presenta un novedoso modelo de cama para parejas
6546
clics
Adicto al móvil - Pantomima full
5049
clics
Un agricultor encuentra un poderoso e ilegal método para capturar aves colocado en su finca y da una lección
6311
clics
61 alternativas europeas a Google, X, Gmail, Chrome, Maps, DropBox, Google Drive, WhatsApp y otros servicios populares
5159
clics
Lo de las cajas de ahorro y el precio del pan
más votadas
339
EEUU sanciona a otros dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio israelí en Gaza
388
EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos con armas a Israel
440
Los niños «educados» en la religión no pueden diferenciar la realidad de la ficción
358
Airbus migrará aplicaciones críticas a una nube soberana europea [EN]
268
Trump impulsa el desmantelamiento del mayor laboratorio meteorológico de EE. UU. y abre un choque frontal con la comunidad científica
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
52
clics
Hay algo más rápido que la luz [ENG]
Cómo una discusión entre Einstein y Bohr cambió para siempre la mecánica cuántica.
|
etiquetas
:
ciencia
,
divulgacion
2
1
0
K
27
ciencia
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
27
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
MoñecoTeDrapo
Es harto conocido: la diarrea
0
K
11
#2
Mandri20
Es el entrelazamiento cuántico. No importa la distancia que haya, el cambio de estado es simultáneo.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente