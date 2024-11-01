Harry Whittaker: autodenominado «friki de la ciencia» condenado tras hallarse explosivos caseros en el cobertizo de su jardín [Ing]

La policía descubrió el alijo de explosivos de Whittaker después de que este hombre de 33 años llamara al 999 para pedir ayuda médica por una reacción alérgica que ponía en peligro su vida el pasado mes de abril. La policía también encontró materiales radiactivos y fósforo blanco, una sustancia inflamable espontáneamente en el aire y tan peligrosa que tuvo que ser destruida mediante una explosión controlada. Tras su detención, la policía descubrió conversaciones racistas en WhatsApp en las que expresaba su odio hacia una mezquita de Luton.