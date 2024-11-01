edición general
Harry Whittaker: autodenominado «friki de la ciencia» condenado tras hallarse explosivos caseros en el cobertizo de su jardín [Ing]

La policía descubrió el alijo de explosivos de Whittaker después de que este hombre de 33 años llamara al 999 para pedir ayuda médica por una reacción alérgica que ponía en peligro su vida el pasado mes de abril. La policía también encontró materiales radiactivos y fósforo blanco, una sustancia inflamable espontáneamente en el aire y tan peligrosa que tuvo que ser destruida mediante una explosión controlada. Tras su detención, la policía descubrió conversaciones racistas en WhatsApp en las que expresaba su odio hacia una mezquita de Luton.

JanSmite #2 JanSmite *
Vaya noticia anodina, ¿no? El punto está en que la policía encuentra explosivos, sustancias radioactivas y conversaciones de odio contra una mezquita en casa de un hombre blanco que fabricaba dichos explosivos, y en ningún sitio de la noticia verás la palabra "presunto terrorista", "radical", "extremista"…
3 K 52
vviccio #1 vviccio
Te ahorro un click: "mentos y cola". :troll:
1 K 23
kastanedowski #3 kastanedowski
No le veo relacion entre los explosivos y los comentarios en whatsapp
0 K 10
#4 ldoes
#3 Chiquilladas. No es como si fuera moro y fabricase explosivos, eso sí sería serio. Es solo un ultraderechista un poco gamberrete.
1 K 24
ronko #5 ronko
Este tío diría que ha superado a Sheldon Cooper cuando quiso crear un reactor nuclear en su garaje.
0 K 7

