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Hantavirus contra coronavirus: cinco razones claras por las que este brote no es equiparable a la pandemia

Hantavirus contra coronavirus: cinco razones claras por las que este brote no es equiparable a la pandemia

Algunas personas han manifestado sus dudas sobre una posible mutación del hantavirus y temen que se repita lo sucedido con el coronavirus en 2020. Los expertos explican de forma clara por qué el impacto potencial de ambos patógenos es muy diferente.

| etiquetas: hantavirus , coronavirus , brote , pandemia
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4 comentarios
10 1 0 K 156 ciencia
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Porque no lleva corona.
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haprendiz #2 haprendiz *
Sin entrar a leer la noticia (y con el palillo en la boca) a mí se me ocurren cuatro:

1. El hantavirus es un virus conocido, mientras que el coronavirus causante del covid no lo era.
2. El hantavirus andino (que es el que se contagia de humano a humano) causa muertes todos los años en Chile y Argentina.
3. A pesar de ello, no surgen epidemias de hantavirus, ni siquiera en el Cono Sur... ¿Y ahora, de repente, va a provocar una pandemia? Lo dudo.
4. No es tan contagioso como el…   » ver todo el comentario
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ewok #3 ewok
#2 Ojocuidao, que ha dicho Abascal que el Perro está provocando una pandemia para que no se hable de Begoña.
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FunFrock #4 FunFrock
No entiendo el revuelo, hay q curar a los españoles de ese barco, punto.

Esto se parece a cuando repatriaron al cura, que los de izquierdas en ese momento pusieron el grito en el cielo, y ahora son los de derechas.

Hay q hacerlo, punto, yata, no hay más.

Los sorprendente es que lo haga el gobierno, que ha dejado sin atender a otros españoles fuera, eso si es sorprendente.
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menéame