Hantavirus contra coronavirus: cinco razones claras por las que este brote no es equiparable a la pandemia

Algunas personas han manifestado sus dudas sobre una posible mutación del hantavirus y temen que se repita lo sucedido con el coronavirus en 2020. Los expertos explican de forma clara por qué el impacto potencial de ambos patógenos es muy diferente.
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1. El hantavirus es un virus conocido, mientras que el coronavirus causante del covid no lo era.
2. El hantavirus andino (que es el que se contagia de humano a humano) causa muertes todos los años en Chile y Argentina.
3. A pesar de ello, no surgen epidemias de hantavirus, ni siquiera en el Cono Sur... ¿Y ahora, de repente, va a provocar una pandemia? Lo dudo.
4. No es tan contagioso como el… » ver todo el comentario
Esto se parece a cuando repatriaron al cura, que los de izquierdas en ese momento pusieron el grito en el cielo, y ahora son los de derechas.
Hay q hacerlo, punto, yata, no hay más.
Los sorprendente es que lo haga el gobierno, que ha dejado sin atender a otros españoles fuera, eso si es sorprendente.