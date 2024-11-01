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«Se han perjudicado gravemente entre sí»: surgen tensiones en la alianza Netanyahu-Trump (ENG)

«Se han perjudicado gravemente entre sí»: surgen tensiones en la alianza Netanyahu-Trump (ENG)

Esta semana, Benjamin Netanyahu interrumpió un silencio inusualmente prolongado sobre el conflicto con Irán con un comentario en vídeo en el que insistió en que tenía "plena coordinación" con Donald Trump, con quien hablaba "casi a diario". La insistencia en que la relación entre Estados Unidos e Israel era idílica surgió tras semanas de informes en la prensa nacional que indicaban que Israel ya no era consultado sobre el conflicto con Irán

| etiquetas: trump , netanyahu , guerra , irán , genocidas
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1 comentarios
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johel #1 johel *
Tengamos esto claro; Desde su punto de vista iSSrael no perjudica a ningun humano, porque si no eres un sionazi del pueblo elegido eres un esclavo subhumano o un perro.  media
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menéame