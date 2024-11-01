¿Han conseguido las renovables bajar la factura de la luz de los españoles en los últimos 25 años?

El estudio desvela que, lejos de abaratarla, la penetración renovable no ha logrado reducir el precio final de la electricidad para los hogares, que era a finales de 2024 un 72% más cara que en 2007, pese a que la generación solar y eólica se había multiplicado. El estudio propone sustituir el LCOE por métricas más robustas como el Coste Total del Sistema (TSC), que incorporan no solamente los costes de inversión y operación, sino también los derivados de la integración, la seguridad y la flexibilidad de la red.
Luchar contra el cambio climático no es barato.
Incluso descontando la inflación, el incremento del precio de la electricidad para los consumidores es de un 32%.
Cuando en teoría si por LOCE son más baratas las renovables debería de haber bajado.
La realidad es que los costes de regulación, estabilidad, sincronismo y respaldo o almacenamiento están externalizados en la eolica y fotovoltaica, cosa que no ocurre con la hidráulica, la termosolar con almacenamiento o la biomasa. Que si son síncronas, estables y regulables bajo demanda.
Tu pregunta parte de un relativismo que llevado a tal extremo impediría cualquier comparativa. Con ese punto de partida no podríamos juzgar las consecuencias de básicamente ningún cambio. Es cierto que hay otras variables y si alguna fuera suficientemente relevante habría que incluirla, pero a priori no parece el caso.
Además que por el sistema de precios marginales, ese pequeño porcentaje tiene una gran influencia en el precio.
Pero a priori no parece que pueda ser el motivo, aunque si alguien quiere hacer los cálculos adelante.
No sé a cuanto estaba el precio del gas, si alguien quiere buscarlo adelante con ello. Pero la sensación por ahora es que algunos quieren buscar excusas y no razones, que es cuestión de ir soltando cosas al tun tun sin avalarlas con ningún dato.
Fuentes:
Pero afirmar que no se puede comparar por que debe existir algún otro dato que haya sido más determinante es buscar excusas.
Pero para quien sólo tiene un martillo, todo le parecen clavos.
El precio nunca lo marcan las renovables, siempre las fósiles.
Eso es lo que han hecho en el estudio que cita el contenido del meneo.
El precio nunca lo marcan las renovables, siempre las fósiles.
Ese hecho no cambia que las renovables no hayan conseguido bajar la factura de la luz tal como afirma el estudio.
Editado: Y por lo visto esa afirmación que haces es falsa según nos indican en: www.meneame.net/story/han-conseguido-renovables-bajar-factura-luz-espa
El gas solo lo hace el 2%
El gas solo lo hace el 2%
Achaca todo el problema a un solo factor.
Lo que vengo a decir es que hay otros muchos factores y que no se puede comparar peras con manzanas
La redundancia de la red.
El sistema de establecimiento del precio diario.