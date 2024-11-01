¿Han conseguido las renovables bajar la factura de la luz de los españoles en los últimos 25 años?

El estudio desvela que, lejos de abaratarla, la penetración renovable no ha logrado reducir el precio final de la electricidad para los hogares, que era a finales de 2024 un 72% más cara que en 2007, pese a que la generación solar y eólica se había multiplicado. El estudio propone sustituir el LCOE por métricas más robustas como el Coste Total del Sistema (TSC), que incorporan no solamente los costes de inversión y operación, sino también los derivados de la integración, la seguridad y la flexibilidad de la red.