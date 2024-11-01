edición general
¿Han conseguido las renovables bajar la factura de la luz de los españoles en los últimos 25 años?

El estudio desvela que, lejos de abaratarla, la penetración renovable no ha logrado reducir el precio final de la electricidad para los hogares, que era a finales de 2024 un 72% más cara que en 2007, pese a que la generación solar y eólica se había multiplicado. El estudio propone sustituir el LCOE por métricas más robustas como el Coste Total del Sistema (TSC), que incorporan no solamente los costes de inversión y operación, sino también los derivados de la integración, la seguridad y la flexibilidad de la red.

sorrillo
Quizá para los ciudadanos que han adquirido placas solares a ellos sí les haya bajado la factura desde 2007. En cualquier caso no creo que el cambio de fósiles a producción de electricidad baja en emisiones se deba juzgar únicamente por el precio de la electricidad, el cambio climático tiene costes ocultos potencialmente muy elevados.

Luchar contra el cambio climático no es barato.
skaworld
#0 #1 #2 Un momentico, que... aqui se esta diciendo que la luz subio de precio con respecto a 2007... calculando la subida en valores absolutos sin contar la inflaccion? Que estamos hablando segun el INE de un 43.5% ??? usease copmparando como si un lerelio del 2007 valiese exactamente igual que uno de 2025 y si eso no esta cointemplado no quiero ni imaginar como calculan el "coste"…  media   » ver todo el comentario
#15 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Un 36,7% es la subida del IPC de diciembre de 2007 a diciembre de 2024
www.ine.es/varipc/verVariaciones.do?idmesini=12&anyoini=2007&i
Incluso descontando la inflación, el incremento del precio de la electricidad para los consumidores es de un 32%.

Cuando en teoría si por LOCE son más baratas las renovables debería de haber bajado.

La realidad es que los costes de regulación, estabilidad, sincronismo y respaldo o almacenamiento están externalizados en la eolica y fotovoltaica, cosa que no ocurre con la hidráulica, la termosolar con almacenamiento o la biomasa. Que si son síncronas, estables y regulables bajo demanda.
skaworld
#15 Disculpa cielo pero si no metes el ipc en la ecuacion para evaluar el precio de la electricidad... Yo personalmente, como no soy gilipollas del todo, y me estas timando en algo tan basico ya empiezo a dudar de todo tu calculo, empezando por como has evaluado costes y acabando en cuanto de ese precio es producto de las renovables y cuanto del lastre de las demás tecnologias que si que se han encarecido y bastnte (porque hamijo... si la inflaccion te parece poca, vamos a contenernos la…   » ver todo el comentario
Rokadas98
Si todas las empresas eléctricas son privadas, cómo va a bajar la luz.
#7 power414
¿Como sabe el precio que tendría si no se hubiesen implantado?
sorrillo
#7 La comparativa es correcta, mirar el precio por unidad de energía de 2007 y el precio actual (deberían haber ajustado por la inflación) y juzgar el cambio más importante, que es la introducción masiva de renovables, es un enfoque correcto.

Tu pregunta parte de un relativismo que llevado a tal extremo impediría cualquier comparativa. Con ese punto de partida no podríamos juzgar las consecuencias de básicamente ningún cambio. Es cierto que hay otras variables y si alguna fuera suficientemente relevante habría que incluirla, pero a priori no parece el caso.
#9 fingulod
#8 ¿El precio del petroleo no te parece relevante?
sorrillo
#9 La generación de electricidad usando petróleo se limitó al 0,12% en el 2024: app.electricitymaps.com/zone/ES/all/yearly
#16 fingulod
#12 Pero el gas no. Hablaba en general de combustibles fósiles, me he expresado mal.

Además que por el sistema de precios marginales, ese pequeño porcentaje tiene una gran influencia en el precio.
sorrillo
#16 El petróleo en diciembre de 2007 estaba a $90, en 2025 en $70, ahí hay que incluir la inflación, la cotización euro-dólar, etc.

Pero a priori no parece que pueda ser el motivo, aunque si alguien quiere hacer los cálculos adelante.

No sé a cuanto estaba el precio del gas, si alguien quiere buscarlo adelante con ello. Pero la sensación por ahora es que algunos quieren buscar excusas y no razones, que es cuestión de ir soltando cosas al tun tun sin avalarlas con ningún dato.

Fuentes:
datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec
datosmacro.expansion.com/materias-primas/brent?anio=2007
#18 fingulod
#17 No son excusas. Es que todos esos factores tienen que tenerse en cuenta. Y el sistema de generación de precios, también.
sorrillo
#18 Si conoces de algún factor que haya sido determinante en el precio puedes citarlo y cuantificarlo. Si no conoces de ninguno lo racional es presuponer que el cambio más importante que ha habido ha sido el radical incremento de renovables en la red, eso sí lo conocemos.

Pero afirmar que no se puede comparar por que debe existir algún otro dato que haya sido más determinante es buscar excusas.
#20 fingulod
#19 Ya he puesto dos. Precio de los combustibles fósiles. Sistema de precios. También podría hablar de la pluviometría, que afecta a la hidroeléctrica en gran manera.

Pero para quien sólo tiene un martillo, todo le parecen clavos.
sorrillo
#20 Los fósiles no parece que hayan sido responsables si tenemos en cuenta el precio del petróleo. En cuanto al sistema de precios necesitas cuantificar su impacto para poder afirmar que ha sido determinante y que explica ese 72% de incremento al que hay que quitar el 43% de inflación que sí han citado y cuantificado.
#23 fingulod
#21 ¿Y por qué no lo hacemos al revés? Tú cuantificas por qué son las renovables las responsables.

El precio nunca lo marcan las renovables, siempre las fósiles.
sorrillo
#23 Tú cuantificas por qué son las renovables las responsables.

Eso es lo que han hecho en el estudio que cita el contenido del meneo.

El precio nunca lo marcan las renovables, siempre las fósiles.

Ese hecho no cambia que las renovables no hayan conseguido bajar la factura de la luz tal como afirma el estudio.

Editado: Y por lo visto esa afirmación que haces es falsa según nos indican en: www.meneame.net/story/han-conseguido-renovables-bajar-factura-luz-espa
#24 El_dinero_no_es_de_nadie
#16 #17 Eso es un mito que desapareció hace años, el 98% de las horas las tecnologías que fijan el precio en la subasta son las renovables, hidráulica, bombeo y nuclear.
El gas solo lo hace el 2%
www.omie.es/es/market-results-history/monthly/daily-market/marginal-pr  media
#10 power414
#8 No estoy de acuerdo.
Achaca todo el problema a un solo factor.
Lo que vengo a decir es que hay otros muchos factores y que no se puede comparar peras con manzanas
sorrillo
#10 ¿Qué otro factor ha sido más relevante para el precio que el incremento tan elevado que ha habido de renovables?
#13 power414
#11 La subida de precio de los hidrocarburos.
La redundancia de la red.
El sistema de establecimiento del precio diario.
#4 Cntrl
Bravo por quien crea que la solar sea gratis
#3 euacca
Ah, y por qué no meter también en la ecuación las guerras en los países productores de energía, o en aquellos por los que pasan los gasoductos, y los sabotajes de gasoductos asociados a esas guerras, y el sobrecoste de buscar energía en otros países, y asociamos al coste de esa energía el coste de esas guerras. Le sumamos al gas el 5% del PIB para la OTAN que vamos a pagar por haber dependido (sobre todo Alemania) del gas ruso. La energía solar nos da una estabilidad económica en este sentido, es un salvavidas.
Andreham
¿Las razones de la subida son aplicables a la energía renovable o por qué sube la luz?
