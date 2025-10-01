edición general
Hamás dice no tener relación con los 3 detenidos en Alemania bajo sospecha de terrorismo

El grupo islamista Hamás negó este miércoles tener relación alguna con las tres personas detenidas en Alemania como presuntos miembros de la organización, bajo sospecha de planear atentados contra objetivos judíos e israelíes en el país germano. “Las acusaciones de sospecha sobre la relación de los detenidos con el movimiento Hamás carecen de fundamento y buscan dañar a Hamás, y confundir la simpatía del pueblo alemán hacia nuestro pueblo palestino”, indica en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

salteado3
Da igual. La prensa ya ha hecho un veredicto y unos titulares para que calen en la conciencia ciudadana; poco importa si no pertenecen a Hamás o los drones no los mandan los rusos.
5 K 85
cosmonauta
#1 No sé quien me merece más confianza. ?( ¿La fiscalía alemana o Hamás? :-D
2 K 22
have_a_nice_day
#5 Si Satanás existiese realmente me fiaría más de él que de cualquier funcionario alemán
0 K 10
Kmisetas
Poco importa, un islamista radical no necesita pertenecer a Hamas para ser detenido y puesto en su sitio.
2 K 23
Andreham
#2 Tienes toda la razón, PERO aquí el percal es que la prensa intenta ligar a estos hijos de puta con Hamás para que la opinión sobre Palestina vuelva a "son moros se merecen morir, incluso los niños".
1 K 17
ombresaco
#2 en el gobierno sirio?
0 K 11
Khadgar
¡Qué chorprecha!
0 K 14
omega7767
igual eran narcos venezolanos
0 K 11
Ignorante
No eran de Hamás, eran civiles.
0 K 6

