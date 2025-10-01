Hamás dice no tener relación con los 3 detenidos en Alemania bajo sospecha de terrorismo

El grupo islamista Hamás negó este miércoles tener relación alguna con las tres personas detenidas en Alemania como presuntos miembros de la organización, bajo sospecha de planear atentados contra objetivos judíos e israelíes en el país germano. “Las acusaciones de sospecha sobre la relación de los detenidos con el movimiento Hamás carecen de fundamento y buscan dañar a Hamás, y confundir la simpatía del pueblo alemán hacia nuestro pueblo palestino”, indica en un comunicado publicado en sus canales oficiales.