Un hallazgo en una mina prehistórica cambia la visión sobre el papel de las mujeres

El trabajo más duro no recaía necesariamente en los más fuertes, sino en quienes podían ser obligados a desempeñarlo, y estas féminas descubiertas podrían ser una prueba tangible de esta dinámica social y de cómo las relaciones de poder influyeron en la división del trabajo.

10 comentarios
#2 Quienmesalvara
—¿Quién me salvará de la manipulación?
—¡Yoo, el ChapulinGPT!

Vamos a destripar esta noticia con bisturí crítico:

1. El marco de manipulación de género

El artículo presenta el hallazgo como una “revolución en la visión sobre el papel de las mujeres”, pero en realidad fuerza una interpretación ideológica moderna: que las mujeres fueron obligadas a realizar trabajos forzados por estructuras patriarcales en formación. ¿Qué pruebas hay de coerción? Ninguna. Lo que hay son restos óseos con…   » ver todo el comentario
DocendoDiscimus #3 DocendoDiscimus
#2 Recuerdo cuando estudiaba la carrera (historia), que crearon el grado de arqueología. Con los pocos amigos arqueólogos que tenía nos discutíamos, porque ellos siempre decían que los textos eran subjetivos pero las piedras no.

Me harté de decirles: las piedras no, pero tu sí, y las interpretas según te convenga. Yo, al menos, cuando analizo un texto parto de la subjetividad del escritor y de la mía. Ellos iban por la vida como si los restos arqueológicos les hablasen, sin plantearse. También me harté de decirles que los historiadores tiramos de todo lo que pillamos, no sólo de textos, ni de restos arqueológicos: contrastar.

No todos los arqueólogos son así. Pero aquellos con los que discutía eran un poco pretenciosillos.
Chinchorro #4 Chinchorro
#2 Reportado por publicidad de una IA.
pazentrelosmundos #7 pazentrelosmundos
#2 y tu tienes opinión propia? No hace falta que respondas ya le pregunto a la mierda esa que me va a decir la verdad verdadera .
TooBased #5 TooBased *
Un usuario que le dice a ChatGPT que le diga lo que quiere oír sobre algo y lo pega en los comentarios y es el usuario más votado...

Joder con menéame.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#5 Hay quien suple la carencia de argumentos con inteligencia artificial.
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos
#5 el chisme ese es complaciente, siempre quiere caerte bien y darte la razón como a los tontos. Es el más votado porque es complaciente y eso es lo que quieren oír.
TooBased #1 TooBased *
Pobres hombres... para lo que han quedado. Ya ni la excusa del trabajo duro tienen...
#9 amusgada *
No sé si es que está muy mal redactada pero joer, evidencias de desgaste óseo y articular en mujeres por laboreo prolongado las tenemos en la prehistoria (quizá no específicamente minero, pero es que la subjetividad de la que hablan algunos más arriba hizo que no fuésemos a ver otra cosa que "guerreros" si estaban en kurganes y con ajuares "masculinos"), no vi ninguna parte de todo el artículo que arroje una brizna de fundamento para la hipótesis del trabajo forzado …   » ver todo el comentario
#10 DenisseJoel
Fiarse de un artículo sobre género de el diario es como fiarse de un artículo sobre inmigración de "mediterráneo digital".
