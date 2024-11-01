Hallazgo excepcional en Conimbriga: un tintero romano con tinta milenaria revela los secretos de la escritura en la antigua Roma

Un pequeño recipiente de bronce, desenterrado en una ciudad romana de Portugal, se convierte en una ventana única hacia las prácticas de escritura, la tecnología y las conexiones del Imperio. El análisis científico de la tinta residual, una mezcla compleja de ingredientes, desafía las narrativas establecidas sobre la evolución de la tinta. Un estudio multidisciplinar, publicado recientemente en la revista Archaeological and Anthropological Sciences, ha desentrañado los secretos de un tintero de bronce y de los restos de tinta que conservaba