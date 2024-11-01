Hallan muerto a un lince ibérico en Madrid que venía de Valencia

Según explica la Guardia Civil, el animal estaba en la margen derecha de la M-203, a la altura de San Fernando de Henares. Inmediatamente, agentes del Seprona se desplazaron al lugar, donde levantaron el cadáver. Fue trasladado al Centro de Recuperación de Animales SIlvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid. Los veterinarios, luego, le realizaron una exploración y obsrvaron que los traumatismos y lesiones que presentaba el lince eran compatibles con un atropello.