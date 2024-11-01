edición general
12 meneos
11 clics
Hallan muerto a un lince ibérico en Madrid que venía de Valencia

Hallan muerto a un lince ibérico en Madrid que venía de Valencia

Según explica la Guardia Civil, el animal estaba en la margen derecha de la M-203, a la altura de San Fernando de Henares. Inmediatamente, agentes del Seprona se desplazaron al lugar, donde levantaron el cadáver. Fue trasladado al Centro de Recuperación de Animales SIlvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid. Los veterinarios, luego, le realizaron una exploración y obsrvaron que los traumatismos y lesiones que presentaba el lince eran compatibles con un atropello.

| etiquetas: lince , madrid , atropello , naturaleza
10 2 0 K 142 actualidad
7 comentarios
10 2 0 K 142 actualidad
themarquesito #4 themarquesito
Como de costumbre, el principal enemigo de los linces son los vehículos.
2 K 45
#6 Pitchford
Se estima que entre 18 y 55 millones de vertebrados mueren atropellados anualmente en las carreteras españolas, siendo los mamíferos uno de los grupos más afectados, representando cerca del 37% de estas muertes.

Frente a esta sangría de animales (no es de extrañar que cada vez haya menos), considero que habría que vallar las carreteras con bastante tráfico (coste mínimo respecto al coste de la propia carretera) y en las de menos tráfico que queden sin vallar limitar la velocidad a 50 km/h, para reducir muertes de animales, accidentes y víctimas humanas.
1 K 34
#3 Poll
Los mejores atropellos de linces ibéricos, los de Madrizzz.
3 K 32
Andreham #1 Andreham
Es que los provincianos no podemos sobrevivir en la jungla de Madrid.
1 K 18
GeneWilder #5 GeneWilder
#1 La Ruta del Bacalao sigue sin ser para todos los públicos.
0 K 10
MIrahigos #7 MIrahigos
Si venía de Valencia vendría puesto del fin de semana.
0 K 11
Uge1966 #2 Uge1966
¿Llevaba billete de AVE? 8-D
0 K 10

menéame