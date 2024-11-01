edición general
14 meneos
23 clics
Hallan dos gatos muertos dentro de un transportín abandonado en el río Miñor en A Ramallosa

Hallan dos gatos muertos dentro de un transportín abandonado en el río Miñor en A Ramallosa  

Desgarradora imagen la que esta mañana descubrió Natalia Rodríguez en la rampa del río Miñor que da acceso a la Isla de Tali en A Ramallosa. Alguien había dejado una bolsa de basura a escasos metros del agua, al ir a recogerla para tirarla en el contenedor, observó que en su interior había un transportín. Al abrirlo, se encontró con dos gatos adultos muertos, posiblemente ahogados. Según relatan desde el refugio, los animales estaban encerrados sin posibilidad de moverse ni respirar, y todo apunta a que murieron ahogados al subir la marea.

| etiquetas: gatos ahogados , transportín , isla de tali , ramallosa , río miñor , marea
8 6 0 K 149 Abuso_Animal
6 comentarios
8 6 0 K 149 Abuso_Animal
#1 Pixmac
#0 Existe vídeo pero preferí colocar un enlace sin él, que las imágenes son lo suficientemente descriptivas de la desgracia.
2 K 53
#5 Pixmac *
O ya estaban muertos (y quiso entregarlos para no tener que encargarse de enterrarlos) o se ahogaron al subir la marea, lo que puede dar a pensar que el desgraciado que los abandonó ahí no es de los alrededores, que si lo fuera sabría que hasta ese lugar llega la marea al estar cerca de la desembocadura del río.
0 K 20
#6 gershwin *
#5 no es raro de gente que los abandona así
De hecho yo me encontré un trasportín con gatines comidos por gusanos con una nota de que esperaban haber hecho bien dejándolos por alrededores de un refugio.. que nadie vió
0 K 10
#2 endy
Hay que ser hijo de puta
0 K 7
nosomosnaiderl #4 nosomosnaiderl
Pobres desgraciados los que hacen estas cosas.
0 K 6

menéame