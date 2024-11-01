Hallan dos gatos muertos dentro de un transportín abandonado en el río Miñor en A Ramallosa  

Desgarradora imagen la que esta mañana descubrió Natalia Rodríguez en la rampa del río Miñor que da acceso a la Isla de Tali en A Ramallosa. Alguien había dejado una bolsa de basura a escasos metros del agua, al ir a recogerla para tirarla en el contenedor, observó que en su interior había un transportín. Al abrirlo, se encontró con dos gatos adultos muertos, posiblemente ahogados. Según relatan desde el refugio, los animales estaban encerrados sin posibilidad de moverse ni respirar, y todo apunta a que murieron ahogados al subir la marea.