Hacienda reclama al juez más información bancaria de Montoro porque “no se han facilitado” sus cuentas

La Agencia Tributaria también detecta pagos de Equipo Económico a la mujer del exministro cuando él ya había dejado el bufete. La Agencia Tributaria ha pedido al juez del caso Montoro que reclame más información bancaria del exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro porque “no se han facilitado las cuentas” en las que consta como “titular o autorizado”. No obstante, la Agencia ha avisado de que ha logrado ubicar que recibió pagos del despacho Equipo Económico —al que estuvo vinculado— por importe total de 137.358,16 euros entre marzo...????
| etiquetas: hacienda , juez , reclamación bancaria , montoro
" febrero de 2008. Así consta en un informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que ha presentado ante el instructor de Tarragona en el marco de la causa en la que investiga una supuesta trama con capacidad de influir en el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) para conseguir legislación a medida para empresas gasistas.
