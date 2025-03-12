Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso

En auto de fecha 27 de enero de 2026, el titular del juzgado de instrucción 19 de Madrid, Antonio Viejo, ha dispuesto a favor de la petición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y ha acordado la “paralización del procedimiento inspector seguido frente a María Gloria Carrasco Fernández referido al concepto IRPF (Impuesto a la Renta de Personas Físicas) periodo 2020 con fecha 12/03/2025”...
| etiquetas: hacienda , ayuso , quiron
Luego están los "ciudadanos", alejados de la masa.
Pero bueno, si, tu di lo que quieras, claro, faltaría más.
… » ver todo el comentario
Yo no sabía de quién era ese Jaguar señoría