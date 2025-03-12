edición general
Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso

En auto de fecha 27 de enero de 2026, el titular del juzgado de instrucción 19 de Madrid, Antonio Viejo, ha dispuesto a favor de la petición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y ha acordado la “paralización del procedimiento inspector seguido frente a María Gloria Carrasco Fernández referido al concepto IRPF (Impuesto a la Renta de Personas Físicas) periodo 2020 con fecha 12/03/2025”...

Aguarrás #2 Aguarrás
Yo solo digo que a un pelagatos lo despellejan por una multa de aparcamiento. :shit:
Luego están los "ciudadanos", alejados de la masa.
3 K 49
makinavaja #3 makinavaja
#2 Es "gente de bien"... no vas a comparar con la chusma, ni van a tener los mismos derechos.... :-D :-D
2 K 37
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#2 Una multa de aparcamiento va por vía administrativa y está noticia habla de que la investigación irá por vía penal.

Pero bueno, si, tu di lo que quieras, claro, faltaría más.
0 K 14
josde #4 josde
Cuanta corrupción hay alrededor de Alberto González y sus tejemanejes en la Quirón Prevención.
1 K 30
angelitoMagno #5 angelitoMagno *
Se paraliza la vía administrativa porque ya se está investigando por vía penal y no puedes tener dos causas abiertas por el mismo motivo. :-|
2 K 20
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Según explica el juez “la AEAT solicita la paralización por prejudicialidad penal del procedimiento inspector [de Carrasco Fernández], objeto de la instrucción penal [en el juzgado 19]” en el que “las personas físicas y entidades objeto de la instrucción penal, así como las conductas investigadas en dicha sede, pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa, la determinación o imputación de las obligaciones”. Por tanto “el procedimiento inspector se

0 K 12
Kantinero #7 Kantinero
A mi me daban papeles y yo firmaba, estaba demasiado ocupada en la pelu, el salón de belleza, el bridge y el shopping como para preocuparme por esas cosas.
Yo no sabía de quién era ese Jaguar señoría
0 K 11

