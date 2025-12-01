edición general
Hacienda eliminará el límite de 3.000 euros para los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos

La Agencia Tributaria eliminará el límite de 3.000 euros a partir del cual los bancos estaban obligados a informar sobre los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos. A partir de 2026, los bancos y las entidades de pago deberán reportar todos los cobros, sin importar su importe, con el objetivo de evitar la pérdida de información relevante, según explica El Economista. Además, la periodicidad de los informes se incrementará. En lugar de hacerlo de forma anual, las entidades enviarán los datos a Hacienda de forma mensual.

#1 Pitchford
A ver como afecta esta novedad.. ¿se favorecerán los pagos en efectivo?
Feindesland #2 Feindesland
Eso espero. Yo la tarjeta la uso para brir puertas...;-)
ChatGPT #4 ChatGPT
Joder con el titular, parece que es dejar de informar, pero realmente es informar de todo!

Vamos. Que no quitan el límite,
Lo bajan pra que sea a partir de 0
kastanedowski #3 kastanedowski
es un mensaje para los usuarios de Revolut?
