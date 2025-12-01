Hacienda eliminará el límite de 3.000 euros para los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos

La Agencia Tributaria eliminará el límite de 3.000 euros a partir del cual los bancos estaban obligados a informar sobre los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos. A partir de 2026, los bancos y las entidades de pago deberán reportar todos los cobros, sin importar su importe, con el objetivo de evitar la pérdida de información relevante, según explica El Economista. Además, la periodicidad de los informes se incrementará. En lugar de hacerlo de forma anual, las entidades enviarán los datos a Hacienda de forma mensual.