Hacienda bate récord al recaudar más de 200.000 millones en solo ocho meses

Los datos de recaudación fiscal de la Agencia Tributaria en el periodo enero-agosto son de récord. En los primeros ocho meses del año se han ingresado 209.851 millones de euros, cantidad muy por encima de las previsiones y que rebasa en un 11,6% la registrada hasta agosto de 2024. Nunca en ese periodo de tiempo se había llegado a unos ingresos tan abultados.
| etiquetas: impuestos , hacienda , recaudación
la del novio de la Yuso
la de los chorizos Abalos Cerdan
los Montoros
Es como cuando una grande del IBEX anuncia beneficios récord y a la semana un ere de 5000 tíos.
Y que conste que yo no soy de los que menos ganan