Hacienda bate récord al recaudar más de 200.000 millones en solo ocho meses

Los datos de recaudación fiscal de la Agencia Tributaria en el periodo enero-agosto son de récord. En los primeros ocho meses del año se han ingresado 209.851 millones de euros, cantidad muy por encima de las previsiones y que rebasa en un 11,6% la registrada hasta agosto de 2024. Nunca en ese periodo de tiempo se había llegado a unos ingresos tan abultados.

Kantinero
Quieto parao ahí falta pasta......

la del novio de la Yuso
la de los chorizos Abalos Cerdan
los Montoros
1
chavi
Gran noticia.
1
Gadfly
#2 si, de putísima madre.
0
covacho
¿Qué hacemos con ello? ¿Le subimos el salario a los funcionarios o qué?
1
Tok_Tok
#1 Deberían. Como al resto de trabajadores, a los pensionistas, etc.
0
Cehona
Hacienda somos todos, menos para los que tienen áticos con diez dormitorios.
0
Luiskelele
Si esto está muy bien, pero luego cada cosa publica que me viene a la cabeza está peor que nunca.

Es como cuando una grande del IBEX anuncia beneficios récord y a la semana un ere de 5000 tíos.
0
Jacusse
Hay plata.
0
aletmp
Ya va siendo hora de deflactar el puto IRPF, joder. Sobre todo a los que menos ganan.

Y que conste que yo no soy de los que menos ganan
0

