Hacienda bate récord al recaudar más de 200.000 millones en solo ocho meses

Los datos de recaudación fiscal de la Agencia Tributaria en el periodo enero-agosto son de récord. En los primeros ocho meses del año se han ingresado 209.851 millones de euros, cantidad muy por encima de las previsiones y que rebasa en un 11,6% la registrada hasta agosto de 2024. Nunca en ese periodo de tiempo se había llegado a unos ingresos tan abultados.