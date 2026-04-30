"Hacemos un llamamiento a la desobediencia": Amenaza de huelga general de los afectados por el fin de la prórroga de alquileres

La derogación en el Congreso del Real Decreto‑ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler ha encendido otro conflicto por la vivienda en España. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas y los movimientos por el derecho a la vivienda están redoblando su pulso a los poderes públicos y a lo que denominan el entramado del "rentismo", es decir: grandes propietarios, fondos de inversión, inmobiliarias, bancos y empresas que han hecho del alquiler un negocio especulativo.