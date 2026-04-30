"Hacemos un llamamiento a la desobediencia": Amenaza de huelga general de los afectados por el fin de la prórroga de alquileres

La derogación en el Congreso del Real Decreto‑ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler ha encendido otro conflicto por la vivienda en España. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas y los movimientos por el derecho a la vivienda están redoblando su pulso a los poderes públicos y a lo que denominan el entramado del "rentismo", es decir: grandes propietarios, fondos de inversión, inmobiliarias, bancos y empresas que han hecho del alquiler un negocio especulativo.
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La proxima vez mira que votas.
Este tipo de acciones es algo que se lleva haciendo desde hace tiempo y con resultados positivos, te podrá parecer mejor o peor pero de pataleo te aseguro que tiene poco.
PD: Hay muchos más tipos de huelgas aparte de las que mencionas....
Ahora imagina que le respondes al casero, bueno, pues yo me tengo que convertir en "inqui okupa", ni te voy a pagar más el alquiler ni me voy a ir de la vivienda.
Ahora imagina que se hace de forma coordinada por todos los afectados por la especulación inmobiliaria, a ver cuanto tardarían en entrar en pánico los caseros, pues eso sería una auténtica huelga de inquilinos.