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"Hacemos un llamamiento a la desobediencia": Amenaza de huelga general de los afectados por el fin de la prórroga de alquileres

"Hacemos un llamamiento a la desobediencia": Amenaza de huelga general de los afectados por el fin de la prórroga de alquileres

La derogación en el Congreso del Real Decreto‑ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler ha encendido otro conflicto por la vivienda en España. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas y los movimientos por el derecho a la vivienda están redoblando su pulso a los poderes públicos y a lo que denominan el entramado del "rentismo", es decir: grandes propietarios, fondos de inversión, inmobiliarias, bancos y empresas que han hecho del alquiler un negocio especulativo.

| etiquetas: amenaza , huelga , general , fin prórroga , alquileres
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
josde #1 josde
Que no se les olvide quien ha tirado abajo la prórroga de los alquileres
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#11 chavi
#9 La parte prograsista del gobierno ha aprobado un decreto que han tumbado las derechas.

La proxima vez mira que votas.
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Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#11 el gobierno progresista laico de coalición de izquierdas no ha aprobado una mierda, entre otras cosas porque es un gobierno podrido de corrupción e inoperante a mayores.
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#2 josejon
¿Huelga contra quién? ¿Contra el gobierno que propuso la prórroga? Es que las huelgas siempre son contra quien gobierna o contra el dueño de la empresa. Una propuesta así parece un pataleo contra quien te intentaba ayudar.
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josde #3 josde
#2 Ese es el error me parece, hacer una huelga contra quien la saco y los del Pp y Vox ademas de independentistas fueron quien la tiraron abajo.
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#4 MetalAgm
#3 Da igual, la gente sigue sin enterarse lo de las competencias de vivienda en las comunidades autonomas... De todos modos, el gobierno aun tiene el poder de descentralizar Madrid, pero ha hecho cosas muy timidas en estos 7 años... ha hecho cosas, pero le falta mucho mas y fomentar el teletrabajo en todos los puestos tanto administrativos como del sector privado donde sea posible... lo que mas le joderia al precio de la vivienda es una caida drastica en la demanda en zonas tensionadas... y eso…   » ver todo el comentario
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uyquefrio #5 uyquefrio
#2 Contra el rentismo o más bien como medida de presión y llamada de atención respecto al problema que representa (salvo para los que viven de las rentas sin dar un palo al agua claro está).
Este tipo de acciones es algo que se lleva haciendo desde hace tiempo y con resultados positivos, te podrá parecer mejor o peor pero de pataleo te aseguro que tiene poco.

PD: Hay muchos más tipos de huelgas aparte de las que mencionas....
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#7 chavi
#2 Contra los partidos que la echaron abajo. Contra los partidos que continuamente impiden y dificultan la adopción de medidas para satisfacer el derecho básico a la vivienda.
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#12 Piscardo_Morao
#2 Imagina esto, llega el casero y te dice que te "tiene" que subir el alquiler, porque siempre dicen que "tienen" que subirlo como si alguien les obligara en lugar de decir que quieren sacarte más dinero a ti o al siguiente que lo alquile.

Ahora imagina que le respondes al casero, bueno, pues yo me tengo que convertir en "inqui okupa", ni te voy a pagar más el alquiler ni me voy a ir de la vivienda.

Ahora imagina que se hace de forma coordinada por todos los afectados por la especulación inmobiliaria, a ver cuanto tardarían en entrar en pánico los caseros, pues eso sería una auténtica huelga de inquilinos.
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Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Seguro que esto hace que más pisos pasen al mercado y bajen precios.
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#8 chavi
#6 No hombre, lo que arregla el problema es quedarse cruzado de brazos en el sillón y no hacer nada.
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Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#8 a qué espera el gobierno progresista para empezar a hacer algo?
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juliusK #10 juliusK
Hablan de tres millones de afectados... si "solo" el 25% depositasen sus alquileres en cuentas destinadas a tal efecto e interpusieran demanda para evitar subidas de alquiler abusivas (y se puede argüir hasta el artículo 47 de la Constitución) se montaria tal pifostio judicial entre demandas y contra demandas que colapsaría todo el sistema en semanas. Con solo una amenaza que viesen factible de verdad, con organizaciones masivas y activas apoyando el boicot, empezarían a negociar ya,…   » ver todo el comentario
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menéame