Hace años lo normal era dormir en dos turnos: El motivo por el que la humanidad dejó de hacerlo

El sueño continuo es un hábito moderno, no un fruto natural de nuestra evolución. Y eso ayuda a explicar por qué muchos de nosotros seguimos despertándonos a las 3 de la madrugada y nos preguntamos si algo va mal. Puede ser útil saber que se trata de una experiencia profundamente humana.
| etiquetas: salud , dormir
A media noche había que dar de comer a los animales de trabajo, no se les podía dar toda la comida al principio de la noche. El caso es que eso eran muchas personas moviéndose por los pueblos a media noche para dar de comer a animales propios y ajenos.
