Hace años lo normal era dormir en dos turnos: El motivo por el que la humanidad dejó de hacerlo

El sueño continuo es un hábito moderno, no un fruto natural de nuestra evolución. Y eso ayuda a explicar por qué muchos de nosotros seguimos despertándonos a las 3 de la madrugada y nos preguntamos si algo va mal. Puede ser útil saber que se trata de una experiencia profundamente humana.

Te despiertas a las 3 de la mañana, le dices a tu pareja : ¿ Qué, otro?. Y, ante la negativa, a seguir durmiendo
#1 - A mi mujer la postura que más le gusta para hacer el amor es el pez.

- ¿El pez?

- Se da la vuelta y nada.
Eso se sigue haciendo, ¿o la siesta no cuenta? :troll:
Hay una cosa curiosa sobre esto que no veo publicada pero se de primera mano por familiares.

A media noche había que dar de comer a los animales de trabajo, no se les podía dar toda la comida al principio de la noche. El caso es que eso eran muchas personas moviéndose por los pueblos a media noche para dar de comer a animales propios y ajenos.
Ahora también dormimos en dos turnos, por eso echamos siesta.
Esto ya salió por aquí hace un tiempo, muy interesante.
www.meneame.net/story/perdimos-habito-dormir-dos-turnos-como-modifico-
Fue portada hace menos de un mes.
#0 Usa el buscador antes de enviar.
