Hablemos de los cánones de ADIF

Adif vive de los ingresos que cobra a los operadores por el uso de su red. Según los usuarios siempre son altos, y según el Adif: bajos, mientras que la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) mantiene un cierto equilibrio. Aunque Adif tiene otros ingresos (energía, servicios, alquileres y tasas por uso), los principales son los cánones. Gracias a los cánones, Adif paga todo el mantenimiento de la red y ayuda a la amortización de la deuda resultante de sus inversiones (ya que utiliza fondos propios) y al pago de sus intereses.

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Nadie está contento con los cánones que fija la CNMC.
Para las eléctricas y REE son insuficientes para la instalación de nuevas redes y el mantenimiento.
Para los usuarios son demasiado altos.
