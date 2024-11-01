Hablemos de los cánones de ADIF

Adif vive de los ingresos que cobra a los operadores por el uso de su red. Según los usuarios siempre son altos, y según el Adif: bajos, mientras que la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) mantiene un cierto equilibrio. Aunque Adif tiene otros ingresos (energía, servicios, alquileres y tasas por uso), los principales son los cánones. Gracias a los cánones, Adif paga todo el mantenimiento de la red y ayuda a la amortización de la deuda resultante de sus inversiones (ya que utiliza fondos propios) y al pago de sus intereses.