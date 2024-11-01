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Hablando de Iran con el Caminante Rojo

Hablando de Iran con el Caminante Rojo

El caminante rojo conversa sobre su viaje reciente, poco antes del comienzo de la guerra, a Iran.

| etiquetas: hablando , de , iran , con , el , caminante , rojo
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7 comentarios
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Qoshqarbaev #2 Qoshqarbaev
A ver, que ya os veo venir: Se hace llamar Caminante Rojo porque así lo bautizó un compañero de trabajo porque siempre llevaba un anorak de ese color al trabajo.

Respirad, no es un comunistaetarrachavistabolcheviquebolivariano de esos.
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#3 Cincocuatrotres
#2 pero esta casado con una rusa, dicho lo cual me parece un tío muy bueno, con un talante envidiable.
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Spirito #5 Spirito
#3 Si está casado con una rusa de esas preciosas, tiene que ser bueno. :troll:
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Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
#5 o rico
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Spirito #7 Spirito
#6 Bueno, a diferencia de la Gran Hispania, aún quedan rusas buenas (muy muy) bonitas y baratas. :troll:
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wata #1 wata
He visto sus vídeos y siempre son buenos. Los de Irán, poco a tes del ataque ilegal, no defraudan.
1 K 19

menéame