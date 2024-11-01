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De qué habla Netanyahu cuando se refiere al ‘Gran Israel’ y por qué es mucho más que expansión territorial

De qué habla Netanyahu cuando se refiere al ‘Gran Israel’ y por qué es mucho más que expansión territorial

Cuando es invocado por la derecha israelí, el concepto del Gran Israel suele tener un significado puramente territorial: incorporar los territorios que Israel reclama como propios. Después de todo, Israel ha sido expansionista desde sus inicios, con el desalojo y desplazamiento de los palestinos. Este proceso se ha acelerado de manera considerable en la actualidad.

| etiquetas: netanyahu , israel , sionismo , estado genocida , terrorismo , expansion
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9 comentarios
10 3 0 K 136 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Un imperio de mil años?
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RoterHahn #2 RoterHahn
#1
Lo que va a estar es otros mil años repartidos por el mundo, y celebrandolo con un: el siguiente año en Jerusalén.
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SMaSeR #3 SMaSeR *
#1 Isreich
1 K 22
#9 luckyy
#1 Si. y tambien pone "reconquistar Gaza". Y es Eldiario
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Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
¿Cómo se decía "Lebensraum" en hebreo?
1 K 27
pitercio #8 pitercio
Quiere todo Oriente Medio y levantar un muro de lamentaciones de otros, mientras regula el comercio con Asia. EEUU aísla por el pacífico e Israel por el meridiano 40E, incluyendo la salida del Mar Negro al Mediterráneo, tras quedarse Turquía.
0 K 16
MisturaFina #6 MisturaFina
Hay que ser un cretino para creerse la raza elegida de dios.
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#7 Tecar
Israel está basado en el engaño, la fuerza, la ocupación y el genocidio, y esto no suele funcionar a largo plazo.
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cocososo #4 cocososo
Haciendo amigos. Que contraten a Los Manolos.
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menéame