De qué habla Netanyahu cuando se refiere al ‘Gran Israel’ y por qué es mucho más que expansión territorial

Cuando es invocado por la derecha israelí, el concepto del Gran Israel suele tener un significado puramente territorial: incorporar los territorios que Israel reclama como propios. Después de todo, Israel ha sido expansionista desde sus inicios, con el desalojo y desplazamiento de los palestinos. Este proceso se ha acelerado de manera considerable en la actualidad.
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Lo que va a estar es otros mil años repartidos por el mundo, y celebrandolo con un: el siguiente año en Jerusalén.