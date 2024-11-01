Habitaciones a cambio de días libres o camas por 500 euros al mes: así buscan empleados los hoteles de Ibiza

La Federación Hotelera indica que proporcionar alojamiento a las plantillas no es “responsabilidad” suya, sino un problema estructural agravado en las islas y con el que la administración ya está trabajando
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Yo estoy a favor de que el gobierno tome partido en el problema de la vivienda y todo eso, pero creo que en este caso las administraciones no deberían hacer nada y si el mercado turístico revienta por falta de trabajadores, pues que los empresarios se esfuercen más y se reinventen.