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Habitaciones a cambio de días libres o camas por 500 euros al mes: así buscan empleados los hoteles de Ibiza

Habitaciones a cambio de días libres o camas por 500 euros al mes: así buscan empleados los hoteles de Ibiza

La Federación Hotelera indica que proporcionar alojamiento a las plantillas no es “responsabilidad” suya, sino un problema estructural agravado en las islas y con el que la administración ya está trabajando

| etiquetas: habitaciones , hosteleros , vivienda , ibiza
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9 comentarios
9 1 0 K 129 actualidad
#2 PAULOALBOS
Hombre, si pagan sueldos con los que no se puede vivir allí y por lo tanto, no encuentran a nadie... un poco de responsabilidad suya sí es, ¿no?
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#3 Cuchifrito
#2 No es su responsabilidad, pero es su problema, ellos sabrán lo que ofrecen si quieren trabajadores.
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#4 Forestalx
#3 Eso es. No es su responsabilidad pero tampoco obligación de la gente ir a trabajar allí.
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Dragstat #9 Dragstat
#3 pues precisamente más fácil que un hotel no lo va a tener ninguna empresa para solucionar su propio problema. Otra cosa es que valgan más las habitaciones que los propios trabajadores. No lo va a arreglar nadie porque no es responsabilidad de nadie, y solo se haría si fuera rentable. Y no lo es para ninguno de ellos en particular.
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Guanarteme #1 Guanarteme
Los trabajadores, con no ir, tienen... La putada es para los ibicencos.
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Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
El hotel en el que trabajo tiene 36 viviendas de 3 habitaciones para el personal. Gratuitas y sin gastos (agua y luz).
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
un problema estructural agravado en las islas y con el que la administración ya está trabajando

Yo estoy a favor de que el gobierno tome partido en el problema de la vivienda y todo eso, pero creo que en este caso las administraciones no deberían hacer nada y si el mercado turístico revienta por falta de trabajadores, pues que los empresarios se esfuercen más y se reinventen.
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Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#5 Es trabajo de la Administracion el mercado de vivienda publica. Si no dan permisos ni construye...no hay ni para los residentes en la isla.
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#8 rafeame
Aquí al final los trabajadores son meras mulas de dinero que va del empresario al casero, y todo lo que suban de sueldo acabará tirado ahí. Si no encuentran trabajadores porque no tienen donde vivir ya saben a quien tienen que mirar y quejarse.
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menéame