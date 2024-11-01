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¿Ha tocado techo la vivienda? La tendencia negativa de las compraventas genera dudas en el sector

La compraventa de viviendas cayó un 0,5% interanual en febrero, segundo mes en negativo tras el descenso del 5% en enero . Aunque se mantienen en 60.000 operaciones mensuales, parte del sector cree que podría haberse alcanzado un techo por la retirada de demanda ante precios altos y tipos elevados. Las viviendas nuevas bajan un 1,6% y las usadas un 0,2%. Expertos hablan de normalización tras años de fuerte crecimiento, con actividad aún elevada pero tendencia más moderada, condicionada por tipos de interés, del euribor y el contexto económico.

| etiquetas: vivivienda , precio , bajada , compraventas
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2 comentarios
2 1 0 K 39 actualidad
#1 tropezon
A ver si es verdad
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taSanás #2 taSanás
Es que ya no sale a cuenta ni comprar para alquilarl, se ha llegado a un punto que la inversión es tan grande y la capacidad de pago (y requisitos) para el que alquila tan limitada, que no sale el retorno de la inversión por ningún lado. Mira que hago números y aún sin la ventaja del apalancamiento bancario, la pasta está mejor en un indexado al mundo.
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menéame