¿Qué ha pasado con Bianca Ciobanu? La mujer que ha sacado la mejor nota de la historia en el MIR y que ha despertado dudas

El examen MIR (Médico Interno Residente) que se ha realizado este 2026 para acceder a la formación médica especializada y convertirse en especialista del Sistema Nacional de Salud en España ha estado rodeado de polémica hasta tal punto que se ha pedido una auditoría porque incluso se usaron móviles e internet. Bianca Ciobanu, española rumana de 41 años ha sacado la mejor nota de la historia (188/200 netas posibles) pero su expediente académico es de un 6.5/10. Muchos aseguran haberla visto copiar como hizo durante la carrera.

Dragstat #9 Dragstat
"este año se ha copiado con el móvil, en muchas sedes no había vocales experimentados y se han cometido múltiples irregularidades. Arzúa ha añadido que incluso se ha constatado algún caso de gafas de inteligencia artificial (IA), "y podría haber muchos más""

No es por nada pero habría que repetir todo el proceso en condiciones
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
De aquella mejor sanidad del mundo...
sotillo #5 sotillo
#1 Los últimos coletazos, lastima que esto queme la moral de gente muy valiosa que se esfuerza y se deja sus mejores años en estudiar medicina, una pena que los”listos” disfruten de unas oportunidades que no tendrían por justicia pero ya sabemos que el mundo cada vez es más injusto
makinavaja #2 makinavaja
Incluso se usaron móviles e internet... pues eso...
#8 Eukherio
El procedimiento de una oposición es simple, el del MIR entiendo que debería ser parecido. Tienes que llevar el móvil apagado, aunque la gente suele ponerlo en modo avión en el bolsillo, tienes que descubrirte los oídos si llevas el pelo largo, dejas abrigos, bolsos y demás fuera de la mesa del examen, etc. Si hay una persona que, con sus santos ovarios, tiene el móvil fuera en medio del examen y está copiando pues es culpa de los examinadores.
#10 Eukherio
#6 El tema es que la fuente de las historias parece ser un estudiante, que podría simplemente llevarse como el culo con ella y querer soltar mierda. Tendría más gente que confirmar que la cosa era así.
Elbaronrojo #12 Elbaronrojo
Pues me ha picado la curiosidad y he buscado su hay algún detector de dispositivos bluetooth y me salen unos cuantos a partir de cincuenta euros.
Graffin #3 Graffin
No se si será el caso, pero no es raro ver estudiantes mediocres en el instituto que cuando estudian una carrera de algo que les apasiona sacan notas excelentes.
#4 EISev
#3 esta es estudiante mediocre en la carrera que cuando hace un examen de lo mismo que se da en la carrera saca una nota tan excelente que es la persona con peor expediente académico en la historia del MIR en quedar número 1
#6 k-loc *
#3 ¿Y si nos leemos la noticia? -> "Lo que más extraña de la excelencia en el examen de Bianca es que su expediente académico durante la universidad es de un 6,5."
"Bianca “era muy echada para adelante a la hora de copiarse y normalmente la pillaban” recoge 'El Confidencial' en la denuncia de un estudiante. “La conocen varios cursos porque repetidamente ha suspendido asignaturas de todos ellos, materias a las cuales se presentaba para copiarse de exámenes de sus

…   » ver todo el comentario
#11 Einwanderer
#6 Estos personajes no sólo son tolerados, sino fomentados, por la universidad y en una sorprendente proporción de organizaciones científicas. No puedo hablar por la práctica clínica, pero no me sorprende.
sotillo #7 sotillo
#3 Ya, a mi me tocó la lotería y el boleto lo compro un compañero, cosas que pasan a todos y todos los días
