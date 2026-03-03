¿Qué ha pasado con Bianca Ciobanu? La mujer que ha sacado la mejor nota de la historia en el MIR y que ha despertado dudas

El examen MIR (Médico Interno Residente) que se ha realizado este 2026 para acceder a la formación médica especializada y convertirse en especialista del Sistema Nacional de Salud en España ha estado rodeado de polémica hasta tal punto que se ha pedido una auditoría porque incluso se usaron móviles e internet. Bianca Ciobanu, española rumana de 41 años ha sacado la mejor nota de la historia (188/200 netas posibles) pero su expediente académico es de un 6.5/10. Muchos aseguran haberla visto copiar como hizo durante la carrera.
No es por nada pero habría que repetir todo el proceso en condiciones
"Bianca “era muy echada para adelante a la hora de copiarse y normalmente la pillaban” recoge 'El Confidencial' en la denuncia de un estudiante. “La conocen varios cursos porque repetidamente ha suspendido asignaturas de todos ellos, materias a las cuales se presentaba para copiarse de exámenes de sus
