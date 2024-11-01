edición general
¿Ha llegado el cine post-woke?

¿Ha llegado el cine post-woke?

Ahora en los campus estadounidenses ya no se habla de interseccionalidad, ni teoría de género ni identity politics, lo que se está imponiendo es la Biblia. Hay casos de alumnos que han presentado trabajos explicando o analizando fenómenos con el evangelio y al que se ha empurado es al profesor por suspenderlos. Los temarios se están adelgazando para evitar las quejas de los alumnos conservadores, que son ahora los que tienen la piel sensible, y hay clases de desinformación sanitaria que han dejado de impartirse porque son “problemáticas”. El tr

EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica
las quejas de los alumnos conservadores, que son ahora los que tienen la piel sensible

¿Ahora?
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#1 Ya te digo. Los conserdores asesinan con la biblia, el coran y la torá en la mano simplemente porque no creas en sus mierdas mitológicas.
Catapulta #3 Catapulta
Hm, nada nuevo, en Yale te miden color de piel y grosor de cartera.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
aunque ya iba siendo hora, con la que hay hoy en dia...que se metan su hollywood y cultura anglo por el cagato. :popcorn:
Autarca #8 Autarca *
En vez de censurar los cuerpos femeninos por la cosificación y la sexualización, se volverán a censurar por ser pecaminosos e inmorales
kumo #9 kumo
#8 El péndulo...

Antes del wokismo estábamos mejor.
#11 XXguiriXX
#8 Por lo menos ahora se aventuran a hacer escenas eróticas, a pesar de ser cagadas como las de Sinners. Poor Things lo hace mucho mejor y fue el primero en retomar esas lides después de varios años de sequía. En Left-Handed Girl se vuelve definitivamente al erotismo pre-woke.
#2 Leclercia_adecarboxylata
Prefiero la escultura inter-woke y el prewokismo pictórico pero el cine post-woke tampoco está mal.
powernergia #4 powernergia
Cine regre.
#10 XXguiriXX
Ya se ven menos piezas de ese tipo, y definitivamente Left-Handed Girl es aire fresco. One Battle After Another es otro buen ejemplo de cine post-woke, pero todavía está ahí Sinners y sus 16 nominaciones.
manbobi #13 manbobi
#12 Los que no sean de los medios para los que trabaja. Básicamente sport jotdown y valenciaplaza.
manbobi #6 manbobi *
Varios envíos de relleno seguidos para enviar un artículo propio. Meneame profesionalizado. Éste además dirige una revista de otro profesional de mnm.
Jakeukalane #12 Jakeukalane
#6 ¿Y cuales son los de relleno? Porque tienen más votos que este y están apunto de portada.
