edición general
12 meneos
38 clics

El guionista de «South Park» Toby Morton es propietario de los sitios web Trump–Kennedy Center [ENG]

El escritor dijo que, una vez que se supo la noticia de que había comprado los nombres de dominio, recibió respuestas «abrumadoramente positivas». […] Añadió: «Ese entusiasmo está marcando la dirección del próximo sitio web, que se centrará directamente en el narcisismo de Trump, sus impulsos de autopromoción y las implicaciones culturales más amplias de asociar su nombre a instituciones que estaban destinadas a ser cívicas, no personales». [traducción en #1]

| etiquetas: eeuu , donald trump , toby morton , kennedy center , activismo
10 2 0 K 136 actualidad
5 comentarios
10 2 0 K 136 actualidad
kipper #1 kipper
[Traducción por DeepL con algunas correcciones]

Lo que hay que saber

El guionista de «South Park» Toby Morton es propietario de los sitios web Trump–Kennedy Center

FOTO: El nuevo letrero «The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center For The Performing Arts» se inaugura en el Kennedy Center, el viernes 19 de diciembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

(NewsNation) — Un guionista de «South Park» previó que el presidente Donald Trump cambiaría el nombre del…   » ver todo el comentario
2 K 35
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Se puede expropiar un dominio web? :popcorn:
0 K 20
kipper #4 kipper
#2 No creo, pero con Trump todo lo indecentemente malo es posible.
0 K 20
Pointman #3 Pointman
Un genio con visión. Esto promete xD
0 K 11
kipper #5 kipper
#3 En la bio de Instagram, entre las cosas que enumera tipo currículum, pone "Creator of Anti-Fascist Websites"
0 K 20

menéame